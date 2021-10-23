Строительство у Чкаловского сквера: Верховный Суд возобновил производство

Верховный Суд возобновил производство по делу относительно продления договора аренды земельного участка под застройку на углу улиц Олеся Гончара и Михаила Коцюбинского в центре Киева, впритык к Чкаловскому скверу.

Об этом написала бывший депутат Киевсовета Ольга Балицкая у себя в Facebook.

По ее словам, арендатор обратился в суд с просьбой возобновить договор аренды и признать дополнительное соглашение заключенным, несмотря ни на протесты общества, ни на отказ земельной комиссии прошлого созыва.

Балицкая напомнила, что первая и апелляционная инстанция вынесли решение в пользу застройщика, полностью удовлетворив иск. Третья инстанция в апреле открыла производство, но временно его остановила до рассмотрения Большой Палатой Верховного Суда другого дела о возобновлении договора аренды. Недавно это дело было рассмотрено.

"Позиция Большой Палаты может значительно повлиять на принятие решения и по делу о нашем Чкаловском сквере, но я надеюсь, что судьи увидят как нарушение законодательства, так и несоблюдение требований договора, и откажут в его возобновлении", - подчеркнула экс-депутат.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в начале года Северный апелляционный хозсуд возобновил договор аренды земельного участка у самого сквера имени Чкалова. На принятие такого решения апелляционному суду понадобился лишь один день, хотя в предыдущей инстанции рассматривалось дело около полугода. В связи с этим есть сомнения, что апелляционный суд детально смог проанализировать ситуацию и толком не разобрался в ней.

Как известно, сквер имени Чкалова – один из самых старых в Киеве, он находится возле улиц Гончара и Коцюбинского, а зеленая зона была разбита здесь почти сто лет назад. В 2005 году Киевсовет проголосовал за выделение строительной компании двух земельных участков, расположенных вплотную к скверу, для возведения высотки. Застройщик обнес территорию забором, но строительные работы так и не начались. В 2018 году участок перешел в субаренду компании "Дилайвест", но и после этого строительство не возобновилось. Срок аренды завершился 15 мая 2020 года.

Согласно данным портала YouControl, основателем фирмы "Дилайвест" является кипрская компания Sparenton Limited, которая в свою очередь связана с рядом компаний, аффилированных со столичным застройщиком Stolitsa Group.

На участке 0,33 га, который фактически является частью сквера имени Чкалова, возведут 14-этажный жилой дом со встроенными помещениями. Высота здания будет ориентировочно 56 метров.