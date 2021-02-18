Апелляционный суд разрешил застройку у Чкаловского сквера в Киеве

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Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил договор аренды земельного участка у самого сквера имени Чкалова на углу улиц Олеся Гончара и Михаила Коцюбинского в центре Киева, на котором должно начаться строительство.
Об этом сообщила советница мэра по вопросам развития города Ольга Балицкая у себя в Facebook.
По ее словам, жалоба столичного городского совета не была удовлетворена этим судом, таким образом судья оставил без изменений решение предыдущей инстанции – Хозяйственного суда Киева.
Балицкая подчеркнула, что на принятие такого решения апелляционному суду понадобился лишь один день, хотя Хозсуд рассматривал дело около полугода. В связи с этим она сомневается, что последний суд детально смог проанализировать ситуацию и толком не разобрался в ней. При этом не были учтены нарушения самого застройщика. Речь идет как о договоре аренды, так и о нарушении им законодательства.
Балицкая не исключает, что Киевсовет будет готовить кассационную жалобу.
Как сообщали НЕРУХОМІ, сквер имени Чкалова находится возле улиц Гончара и Коцюбинского, зеленая зона была разбита здесь почти сто лет назад.
Еще в 2005 году Киевсовет проголосовал за выделение строительной компании двух земельных участков, расположенных вплотную к скверу, для возведения высотки. Застройщик обнес территорию забором, но строительные работы так и не начались.
Уже в 2018 году эта земля ушла в субаренду к другой компании "Дилайвест", но и она ничего не построила. 15 мая 2020 года договор аренды закончился.
Местные жители выступают активно против строительства здесь, считают, что из-за него может пострадать сам сквер.
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