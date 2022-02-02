Стрельба на стройплощадке: охрана открыла огонь по активистам, сносивших забор

Охрана строительной площадки по улице Генерала Шаповала, 1-3 в Соломенском районе Киева, открыла огонь из травматического оружия по молодым людям, которые валили забор.

Как сообщили в общественной организации "Соломенская платформа", группа молодых людей пришла к стройке на Генерала Шаповала, где возводится многофункциональный комплекс вплотную к территории парка. В организации отметили, что жители района выступают категорически против данного строительства, по их мнению, оно угрожает парку. Когда активисты принялись сносить забор, раздались выстрелы из травматического оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

Застройка на ул. Шаповала 1-3 чревата полной парализации целого микрорайона, говорится в сообщении.

Разрешение на строительство комплекса застройщик получил от ГАСИ в последние дни работы инспекции. В КГГА выдали градостроительные условия и ограничения в 2019 году, согласно с принятым детальным планом территорий.

Как выяснили эксперты НЕРУХОМІ, градусловия были выданы на застройку 4-х участков. Однако Хозяйственный суд признал договор по аренде одного из участков недействительным.

Кроме того, целевое назначение земельных участков не соответствует намерениям по строительству жилья. Другими словами, это место не предусматривает размещения многоквартирных жилых домов.

Заказчиками строительства выступают фирмы "Горстройальянс" и "Смарт девелопмент". Генподрядчик – ООО "Сигма Билдинг".