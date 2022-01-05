Stolitsa Group возобновила достройку ЖК Патриотика на озерах

Работы на строительной площадке ЖК Патриотика на озерах (новое название ЖК H2О) возобновил застройщик Stolitsa Group.

Об этом сообщили в пресс-службе строительной компании.

Информацию о том, что строительные работы действительно ведутся на участке, подтвердили и в группе "Все недострои банк "Аркада", опубликовав видео с работающей техникой.

Между тем, в "Столице" уточнили, что работы возобновились с 22 декабря на первом земельном участке в ЖК Патриотика на озерах. На сегодняшний день для выполнения указанных строительных работ имеется полный пакет необходимых документов, в частности, действующее разрешение на выполнение строительных работ, уточнил застройщик.

В компании подчеркнули, что возобновлению строительных работ способствовало решение Верховного Суда по одному из участков на Осокорках.

"На сегодняшний день уже есть окончательные решения кассационной инстанции по 112 га из 176 га, на которых, согласно условиям Меморандума, должно осуществляться строительство ЖК Патриотика на озерах", – отмечают в компании.

Сейчас Stolitsa Group ждет аналогичных решений еще по трем земельным участкам.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Верховный Суд 22 декабря продлил срок аренды одного из участков на Осокорках в Дарницком районе Киева для компании "КонтактБудсервис" под жилую застройку. Компания платила неисправно, в итоге долги по этой земле выросли до 230 млн гривен. Также есть сведения по делу о банкротстве "Контактбудсервиса".