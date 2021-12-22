Застройка Осокорков: Верховный Суд внезапно продлил договор аренды

Верховный Суд во вторник, 22 декабря, продлил срок аренды одного из участков на Осокорках в Дарницком районе Киева для компании "КонтактБудсервис" под жилую застройку.

Об этом сообщили в группе "Arkada Investors".

"Итог заседания Верховного Суда по чрезвычайному делу №910/10351/20 по продлению срока аренды земельного участка 8000000000:96:001:0008, 90,6379 Га ж/м Осокорки-Центральные", - говорится в сообщении.

В свою очередь эксперт в градостроительстве Георгий Могильный заметил, что суд вынес незаконное решение и незаконно возобновил договор аренды на один из участков в экопарке "Осокорки".

"Если окажется, что это решение является результатом сознательного слива Киевсоветом, то Виталий Кличко лучше сразу идти в НАБУ и писать явку с повинной", - подчеркнул эксперт.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киевсовете в четверг, 16 декабря, должно было состояться, но так и не состоялось голосование по вопросу продления договора аренды 176 гектаров на Осокрках.

Инвесторы банка "Аркада", которые приобрели квартиры в ЖК Патриотика, Патриотика на озерах и Эврика, выступают за продление договора аренды участков территории ж/м Осокорки-Центральные для возможности новой застройки компанией Stolitsa Group. Как известно "Столица" пообещала решить вопрос с недостроями Аркады за счет жилой застройки Осокороков.

Ранее эти земли арендовала компании "Контактбудсервис", приближенная к Константину Паливоде - экс-главе банка "Аркада". Компания платила неисправно, в итоге долги по этой земле выросли до 230 млн гривен. Также есть сведения по делу о банкротстве "Контактбудсервиса".

Местные жители выступают категорически против застройки этих территорий, требуя создать здесь экопарк.