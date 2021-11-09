Stolitsa Group договорилась с агрокомбинатом по ЖК Варшавский плюс

ЖК Варшавский плюс, который расположен на проспекте Правды, 47 в Киеве таки введут в эксплуатацию в ближайшее время, поскольку застройщик Stolitsa Group смог достичь компромисса с госпредприятием "Агрокомбинат Пуща-Водица".

Об этом рассказал первый заместитель Фонда госимущества (на балансе которого сейчас находится агрокомбинат) Денис Кудин, передает ЛігаБізнесІнформ.

Так, стало известно, что доля агрокомбината увеличится до 10% по двум из шести договоров, по которым используются его земли и на которых строительство еще не началось. Таким образом количество квадратных метров должно вырасти со 180 тысяч до 240 тысяч.

Описание: ЖК Варшавский плюс Источник: stolitsagroup.com Alt:

"Это 1200 квартир (при средней площади квартиры в 50 квадратных метров) или 2 млрд грн, которые поступят в госбюджет", – добавил Кудин.

Строительную компанию Stolitsa Group также обязали оплатить расходы – 65 млн налога на землю и стоимость подготовки разрешительных документов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 21 октября украинцы, которые купили квартиры в ЖК Варшавский плюс пришли с протестом под стены Верховной Рады, требуя решить вопрос с вводом в эксплуатацию объекта. Напомним, что проблемы возникли из-за разногласий между Stolitsa Group и "Агрокомбинатом Пуща-Водица". Так, руководство госпредприятия, на землях которого развернулось строительство, потребовало от строительной компании пересмотреть проценты по договорам, агрокомбинат должен был получить только 5% от площади квартир и 0% от нежилых полезных площадей. В свою очередь ФГИ – новый балансодержатель агрокомбината – заявил, что такие условия крайне невыгодны государству.

Stolitsa Group получила около 300 гектаров земли в Подольском и Оболонском районах Киева. Позже агрокомбинат забросал исками застройщика, требуя признать недействительными инвестиционные договора.