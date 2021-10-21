Инвесторы ЖК Варшавский плюс пытаются перекрыть дорогу возле Рады. Фото

Инвесторы ЖК Варшавский плюс, который находится на проспекте Правды, 47 в Подольском районе Киева, пришли утром в четверг, 21 октября, с митингом под Верховную Раду, требуя ввести в эксплуатацию комплекс.

Об этом сообщила журналистка Анна Стешенко у себя в Facebook.

"Под Радой пытаются перекрыть дорогу владельцы квартир в Варшавский плюс. Дома построены, но люди не могут даже попасть в свое жилье", - написала она, добавив, что инвесторы просят депутатов разобраться с застройщиком.

Как известно, ввод в эксплуатацию жилого комплекса оказался невозможен из-за разногласий, которые возникли между застройщиком Stolitsa Group и госпредприятием "Агрокомбинат Пуща Водица". Конфликт разгорелся вокруг условий инвестиционного договора, спустя шесть лет после его подписания. Руководство агрокомбината, на землях которого развернулось строительство, потребовало от застройщика пересмотреть проценты по договорам, за которые организация должна была получить лишь 5% от площади квартир и 0% от нежилых полезных площадей. Фонд госимущества, который стал новым балансодержателем агрокомбината, заявил, что такие условия наносят убытки государству.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в итоге разбирательства перешли в судебную плоскость. Госпредприятие "Агрокомбинат Пуща-Водица" 19 мая этого года подало шесть исков к компаниям, связанным со Stolitsa Group, о признании недействительными инвестиционных договоров по застройке около 300 га земли в Киеве.

Кроме того, как выяснили эксперты, в 2018 году было открыто уголовное дело, согласно которому должностные лица агрокомбината "Пуща-Водица" и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (предыдущий балансодержатель ГП), сговорившись в пользу аффилированных со Stolitsa Group компаний, заключили невыгодные инвестдоговоры по застройке территории большими жилкомплексами. В итоге разработали и ввели механизм постепенного отчуждения земель сельскохозназначения и имущественных прав на них, что создало предпосылки к полной потере государством контроля над предприятием и доведения его до банкротства. Сегодня часть этих земель уже застроены ЖК и ТРЦ, среди которых и Варшавский плюс.