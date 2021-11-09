Обустройство парка на Никольской Слободке: местные рассказали, что их возмутило

Застройщик Никольской Слободки пообещал за свой счет обустроить парк, но местные жители возмутились, что их не пустили на общественные обсуждения.

Как сообщает "Хмарочос", застройщик – компания "Новая Слободка" – заявил, что собирается инвестировать порядка 50 млн в обустройство окружающей территории. К разработке проекта подключили архитектора Станислава Демина, который является соучредителем бюро Urban Design. Он предложил обустроить парк велосипедными и пешеходными дорожками, скейтпарком, артзоной, фудкортом, летним кинотеатром и многим другим. По словам архитектора, над идеей набережной на Никольской Слободке он работал с 2016 года. Когда Демин услышал о готовности компании "Новая Слободка" предоставить деньги, сам обратился к застройщику.

В понедельник, 8 ноября, состоялась презентация проекта парка. Однако местные жители назвали ее фейковой. Заявляют, что само место презентации оградили забором, а охранники на входе пропускали далеко не всех жителей.

"Раздавали открытки и приглашали на 15:00 по адресу улица Никольско-Слободская 7-9, а провели на два часа раньше и по другому адресу. Жителей даже не пускают на эти обсуждения", - сообщила активистка Елена Медведенко.

Описание: Общественные обсуждения обустройства парка на Никольской Слободке Источник: hmarochos.kiev.ua Alt:

Архитектор Демин в свою очередь заявил, что это он попросил перенести встречу из-за накладок.

Конфликт разгорелся из-за того, что участок, на котором собираются возвести комплекс, оказался "зажат" и не имеет самостоятельного проезда для строительной техники. В прошлом году Киевсовет включил соседние два участка в границы парка "Никольская Слободка" и передал их "Киевзеленстрою". Сейчас застройщик обжалует в судах утрату права на их аренду.

Как сообщали НЕРУХОМІ, строительство жилого комплекса нередко приводило к противостоянию между местными жителями и представителями строительной компании, что заканчивалось потасовками. Между тем, власти Киева заявили, что планируют выкупить земельный участок. Мэр Виталий Кличко рассказал, что город не предоставлял застройщику никаких разрешительных документов, следовательно, строительство здесь – незаконно.