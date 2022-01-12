Ряд домов ЖК Варшавский Плюс и Варшавский Микрорайон таки ввели в эксплуатацию

Госинспекция архитектуры и градостроительства ввела в эксплуатацию несколько домов ЖК Варшавский Плюс и оставшуюся часть Варшавского Микрорайона в Подольском районе Киева.

Об этом сообщается на Портале единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Так, согласно опубликованным данным, 11 января был выдан сертификат готовности на дома 13.1, 13.2 и 13.3 первой и второй очереди ЖК Варшавский Плюс. Также ГИАГ ввела в эксплуатацию оставшиеся дома ЖК Варшавский Микрорайон – жилые дома 8.1, 8.2 и 8.3, а также офисный центр со встроенным паркингом.

Описание: ЖК Варшавский Плюс Источник: Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, введение в эксплуатацию ЖК стало проблемным из-за разногласий застройщика Stolitsa Group с заказчиком – госпредприятием "Агрокомбинат Пуща Водица". Причиной конфликта стали условия инвестиционного договора, который был подписан более 6 лет назад, когда агрокомбинат был на балансе Минагрополитики (госпредприятие должно было получить только 5% от площади квартир и 0% от нежилых полезных площадей). После того как новым балансодержателем агрокомбината стал Фонд госимущества, было принято решение пересмотреть проценты по договорам. В ФГИ аргументировали это тем, что такие условия являются невыгодными и убыточными для государства.

Между тем, в ноябре стало известно, что "Столице" удалось договориться с ФГИ по Варшавскому. По словам первого заместителя главы Фонда госимущества Дениса Кудина, агрокомбинат и застройщик таки достигли компромисса. Как стало известно, доля госпредприятия вырастет до 10% по двум из шести договоров, по которым используются его земли и где еще не началось строительство. Таким образом количество квадратных метров должно вырасти со 180 тысяч до 240 тысяч. "Столицу" также обязали оплатить расходы – 65 млн налога на землю и стоимость подготовки разрешительных документов.

Как известно, Stolitsa Group получила около 300 гектаров земель на территории Подольского и Оболонского районов столицы, принадлежавших госпредприятию "Агрокомбинат Пуща Водица". Позже агрокомбинат забросал исками застройщика, требуя признать недействительными инвестиционные договора.