Раскрыта новая схема вывода средств из Аркады с участием экс-нардепа

Новый управляющий Фондов финансирования строительства жилых комплексов Эврика и Патриотика обнаружил схему вывода средств организованную в сговоре с бывшим народным депутатом Вячеславом Ковалем и руководством банка "Аркада".

Как сообщается на странице Facebook "Все недострои Банк Аркада", 15 июня состоялось очередное заседании Дирекции по достройке и Межведомственной рабочей группы при Кабмине. На заседание был приглашен основатель финансовой компании "Гарант Капитал" Алексей Прокопенко. Он предоставил отчет о первых результатах работы с реестрами ФФС. Управляющий озвучил предварительный результат проверки фондов финансирования строительства ЖК Эврика и Патриотика. В частности, было установлено, что бывший народный депутат Вячеслав Коваль по предварительному сговору с менеджментом банка "Аркада" заключал одновременно большое количество договоров при участии ФФС по покупке объектов строительства жилой недвижимости по программе, которая подразумевает большую скидку, введенную специально для этого лица на короткий период.

При этом, отмечается в сообщении, полный расчет Коваль не совершал. Через некоторое время в результате "умышленного невыполнения условий договора" и неоплаты суммы по договору, банк "Аркада" в одностороннем порядке разрывал заключенные с ним договоры, откреплял его от объекта инвестирования в учетной системе Фондов финансирования строительства. Затем Ковалю возвращались инвестиционные средства, но уже без акционных условий по актуальной цене.

"Таким образом, по данной схеме предполагалось вывода средств из ФФС", - указывается в сообщении.

Описание: Банк "Аркада" Источник: glavcom.ua Alt:

Из открытой информации на портале Судебной власти Украины стало известно, что Коваль в период с 17 по 27 мая 2021 подал 33 судебных иска в Печерский районный суд города Киева, из которых пытался взыскать из указанных ФФС около 43 млн грн. При этом отмечается, что изначально он внес лишь 15 млн грн, что также пока является неустановленным фактом.

"Таким образом, Коваль Вячеслав Станиславович незаконным путем пытается завладеть средствами наших ФФС в сумме около 28,5 млн грн", - указывается в сообщении.

По данному факту подано заявление о возможном совершении уголовных преступлений.

Вячеслав Коваль был владельцем 50% корпоративных прав ООО "Контактбудсервис" – компании, которая по решению Киевсовета в 2005 году получила в аренду на 15 лет участок площадью 176 га для застройки в жилом массиве Осокорки. По данным открытых источников, Коваль продал свою долю в этой компании весной 2018 года, то есть как раз перед началом скандального строительства ЖК Патриотика на озерах.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в апреле было завершено досудебное расследование по делу о хищении средств из фондов финансирования строительства, управляющим которых является банк "Аркада".

Председатель правления АО АКБ "Аркада" вместе с сообщниками разработал схему, по которой из ФФС жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах вывели 72 млн гривен.

Фонд гарантирования вкладов хотел обжаловать сделки ООО "Будэволюция", Олега Нелина и Тараса Бурдейного, поскольку именно они, по мнению фонда, привели к банкротству банка.