Дело Аркады: из фондов финансирования строительства вывели 72 млн грн

Завершено досудебное расследование по делу о хищении средств из фондов финансирования строительства, управляющим которых является банк "Аркада".

Об этом в четверг, 22 апреля, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Председатель правления АО АКБ "Аркада" вместе с сообщниками разработал схему, по которой из ФФС жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах вывели 72 млн гривен.

Схема заключалась в следующем: путем выдачи кредита и дальнейших операций с использованием подконтрольных подозреваемому субъектов хозяйствования из фондов были выведены средства в сумме 50 млн гривен. Позже таким же образом из банка под залог несуществующего имущества вывели еще 22 млн гривен. После того, как подозреваемые ознакомятся с материалами дела, оно будет направлено в суд.

Описание: Прокуратура завершила досудебное расследование по делу Аркады Источник: kievvlast.com.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, Фонд гарантирования вкладов хотел обжаловать сделки ООО "Будэволюция", Олега Нелина и Тараса Бурдейного, поскольку именно они, по мнению фонда, привели к банкротству банка. Тем не менее в первый раз арест был снять по решению Печерского райсуда.

В госреестре прав владельцем здания банка и участком под ним числится Олег Нелин, который впоследствии передал эту недвижимость в ипотеку для Тараса Бурдейного. И Бурдейного, и Нелина связывают с компанией Burisma Group, принадлежащей бывшему министру экологии Николаю Злочевскому, работавшему при Януковиче.

Следователи выяснили, что средства были перечислены за векселя ООО "Финробинс" на ООО "Будметконструкция" и за векселя на счета ООО "Прима Торгпостач" и ООО "Инвест Системз". Все предъявленные к платежу векселя являются просроченными. Правоохранители связывают ООО "Будметконструкция", ООО "Прима Торгпостач" и ООО "Инвест Системз" с Паливодой и банком "Аркада".

Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал главный офис банка, который расположен по улице Ольгинской, 3а. Ранее предполагалось, что Паливода вместе с сообщниками нанесли банку ущерб на 50 млн гривен.