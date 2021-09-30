Прокуратура хочет отобрать участок, на котором "Пространство" строит ЖК

Киевская окружная прокуратура подала иск в Хозяйственный суд Одесской области, требуя расторгнуть договор аренды на земельный участок, где возводится ЖК Пространство на 12-й Фонтана.

Как сообщает "Монитор", основанием для подачи иска стало то, что фирма "Возле самого моря" не выполнила условие договора аренды земли, согласно которому на участке должны были построить противооползневые сооружения, но вместо них здесь вырос жилой комплекс.

Ранее на этом месте находилось кафе "Возле самого моря". Целевое назначение участка – для эксплуатации и обслуживания магазина-бара и благоустройства прилегающей территории. "Примечательно, что все разрешительные документы застройщик получил именно для возведения отеля, и никого из чиновников не смутило, что земля отводилась для строительства противооползневых сооружений", - отмечает издание.

Описание: ЖК Пространство на 12-й Фонтана Источник: Alt:

Согласно зонингу, данный участок относится к "торговая зоне". То есть здесь можно строить объекты торговли, рыночные комплексы, магазины, отели, центры обслуживания туристов, предприятия общественного питания, административные сооружения, офисы, банки, но никак не многоквартирные жилые дома. ЖК возводит компания "Пространство Девелопмент".

Согласно данным YouControl, руководителем и бенефициаром ООО "Возле самого синего моря" является Иракли Джикия. Ранее он попал в скандал, связанный с одиозным политиком Ильей Кивой. Журналисты Bihus.info тогда расследовали, как нардеп из ОПЗЖ "заработал" 1,2 млн гривен на жомовой яме в Полтавской области.

Как сообщали НЕРУХОМІ, застройщик "Пространство" ранее уже не раз было замечено в скандальных строительствах. Так, он решил возвести офисное помещение для отдела продаж возле стройплощадки своего объекта без необходимых разрешений, грубо нарушая законодательство. Мэр Геннадий Труханов назвал его "непорядочным", который не "понимает по-хорошему" и велел с ним разобраться.