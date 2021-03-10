Происшествие на стройке ЖК Берег Днепра: пострадали случайные люди. Фото

В Киеве на строительстве ЖК Берег Днепра, который возводится в Дарницком районе, произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадали случайные люди и проезжающие рядом машины.

Об этом свидетели написали в соцсетях, опубликовав фото доказательства ЧП.

"Со стройки полетели болты во все стороны. Разлет до 0,5 км. Побило машины, асфальт, а также в тяжелом состоянии заправщик ОККО", - написал киевлянин Тарас Гетьманский.

По его словам, этот инцидент произошел еще 25 февраля. Тем не менее, ни в СМИ, ни в официальных сводках о данном происшествии не упоминалось.

На заправке ОККО, возле которой произошло это происшествие, ресурсу НЕРУХОМІ подтвердили, что пострадал их сотрудник.

Также здесь рассказали, что кроме болтов со стройки сыпались различные фрагменты, вес некоторых достигал четырех килограммов. Так, один из таких элементов тяжело ранил заправщика, который в тот день работал на самой дальней от дороги колонке.

В итоге мужчину срочно госпитализировали, ему 37 лет, он женат у него двое детей.

По словам коллег пострадавшего, сотрудник заправки сейчас находится в коме.

В соцсетях также сообщили, что в результате происшествия пострадало имущество киевлян – некоторые авто получили заметные повреждения.

Как сообщали НЕРУХОМІ, жилой комплекс Берег Днепра строится вместо офисного здания, на землях бывшей промзоны по соседству с автозаправкой, при этом у застройщика расходятся данные по этажности здания. Строит комплекс компания "РІЕЛ".

Эксперты выяснили, что строительство жилого комплекса вместо офисного здания с апартаментами свидетельствует о нарушении градостроительной документации на местном уровне.