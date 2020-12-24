ЖК Берег Днепра: квартиры вместо офиса с двумя "лишними" этажами

Жилой комплекс Берег Днепра строится вместо офисного здания, на землях бывшей промзоны по соседству с автозаправочным комплексом, при этом у застройщика расходятся данные по этажности здания.

Об этом говорится в экспертном отчете от ресурса НЕРУХОМІ.

Эксперты выяснили, что строительство жилого комплекса вместо офисного здания с апартаментами свидетельствует о нарушении градостроительной документации на местном уровне, что является риском для инвестирования.

"Другими словами, по первоначальному замыслу предполагалась возможность работы рядом с домом. Это избавило бы от лишних автомобильных пробок и создало бы единую гармоничную экосистему микрорайона", - подчеркивается в отчете.

Кроме того, у застройщика не совпадают данные по этажности и количеству квартир, которые указаны в Реестре строительной деятельности с тем, что публикуется на сайте жилкомплекса. По документам здесь строится 26-этажный дом на 310 квартир, но покупателям говорят о 28-этажном с 355 квартирами. Поэтому, в случае посещения отдела продаж, инвесторам следует уточнить этот вопрос.

Описание: ЖК Берег Днепра Источник: nerukhomi Alt:

Будущим инвесторам также следует знать, что сроки завершения строительства ЖК изменились: с четвертого квартала 2021 года на третий квартал 2022 года. Этот момент также несет факторы риска для инвестирования в данную недвижимость.

ЖК Берег Днепра возводится на пересечении Днепровской набережной и улицы Здолбуновской. Это дом с видовыми smart-квартирами различной планировки с панорамными окнами. Земельный участок, на котором строится жилой комплекс, находятся в зоне постоянного сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха. При этом шум от проезжей части превышает допустимые нормы.

Более подробно с отчетом по ЖК Берег Днепра можно ознакомиться, перейдя по ссылке.