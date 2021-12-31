Представлен новый проект застройки Никольской Слободки. Видео

Представлен новый проект застройки набережной в районе Никольской Слободки в Киеве, который был разработан архитектурной компанией AIMM.

Как сообщает "Киев.Media", заказала проект компания "Новая Слободка", которая является заказчиком строительства. Новый жилой комплекс будет называться SkyWaves.

На визуализации показаны три высотки. Также видно, как будет проведена реконструкция набережной. На визуализации также показано, что один из домов находится на участке по адресу Никольско-Слободская, 7-9. Здесь ранее планировалось возвести три 25-этажки, строительство которых вызвало большое негодование у местных жителей. Довольно часто происходили стычки с представителями застройщика. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что власти города намерены рассмотреть вопрос по выкупу земельного участка у застройщика.

Как сообщали НЕРУХОМІ, участки расположены в пределах территории достопримечательности ландшафта и истории местного значения, согласно приказу Минкульта. Тем не менее, ГАСИ выдала заказчику - ООО "Новая Слободка" разрешение на выполнение строительных работ по строительству жилых домов и подземного паркинга без согласования с органом охраны культурного наследия.

В Госинспекции архитектуры и градостроительства сообщили, что компанию "Фундамент проект" за разработку проекта строительства ЖК на Никольско-Слободской оштрафовали за нарушение градостроительного законодательства.

Заказчик "Новая Слободка", выполняя предписания ГИАГ, приступила к вывозу техники и материалов с участка.