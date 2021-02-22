Пожар в ЖК Венеция: что бывает, когда застройщик решает пожертвовать парковкой

Проблема с парковкой в киевском ЖК Венеция привела к тому, что пожар в одной из квартир не могли долго начать тушить, в итоге она выгорела полностью.

Как сообщают "Наші гроші", согласно градусловиям застройщик уменьшил количество запланированных паркомест на треть.

В 2005 году Киевсовет при передаче участка в аренду "Лико-Холдингу" отдельно указал проектом строительства жилых домов предусмотреть места постоянного хранения автотранспорта (кроме открытых автостоянок) в количестве, не меньше количества квартир в этих домах. Но в 2013 году застройщик получил исходные данные на откорректированный проект, согласно которому подземный паркинг сократился с 950 паркомест до 600, а на открытой автостоянке с 235 до 225. Вместе с тем, количество квартир выросло почти в два раза – с 970 до 1600.

Описание: Пожар в ЖК Венеция Источник: Скриншот Alt:

На сайте НЕРУХОМІ количество паркомест указано еще меньше – 563. Согласно плану расположения комплекса, открытая автостоянка оборудована позади дома № 1 вдоль ул. Академика Вильямса, сразу под окнами жилого комплекса, что уже является нарушением. Как раз здесь и произошел пожар и машины пришлось срочно перепарковывать.

Между тем, согласно ГУО, застройщику был обязан предусмотреть свободные зоны для подъезда автомобилей скорой медицинской помощи, пожарной, спасательной, аварийно-восстановительной техники, чего, кстати, тоже не было сделано.

Согласно Генплану, ЖК принадлежат жилой средне- и малоэтажной застройки и частично к зеленым насаждениям общего пользования, в т. ч. 0,27 га находится в пределах прибрежной защитной полосы двух озер. То есть, комплекс должно быть максимум девять этажей, а по факту там многоэтажная жилая застройка - 17-23-этажные дома.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в ЖК Венеция произошел пожар. Спасатели долго не могли подъехать к дому из-за припаркованных автомобилей. Владельца квартиры, в которой разгорелся огонь, отправили в больницу с ожогами конечностей. Также в больницу попала и пятилетняя девочка, которая, вероятно, отравилась продуктами горения.