ЖК на Никольской Слободке: почему опасно инвестировать в объект

ЖК на улице Никольско-Слободской, 7-9 в Днепровском районе Киева возводится с грубыми нарушениями земельного и водного законодательства, что несет большие риски для инвестирования в проект.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Отметим, что участки расположены в пределах территории достопримечательности ландшафта и истории местного значения, согласно приказу Минкульта. Тем не менее, ГАСИ выдала заказчику - ООО "Новая Слободка" разрешение на выполнение строительных работ по строительству жилых домов и подземного паркинга без согласования с органом охраны культурного наследия.

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По данным Департамента охраны культурного наследия КГГА, здесь уже началось строительство: устанавливаются сваи, участок оградили забором. В результате проводимых работ, собственно, и повредили достопримечательность. При этом в департаменте уточнили, что разрешений на выполнение строительных работ не предоставляли.

Представители ООО "Новая Слободка" безуспешно в суде пытались отменить включение участка в границы территории объекта культурного наследия. Указанные обстоятельства дают возможность как Минкульту, так и Департаменту охраны культурного наследия КГГА в любое время выйти на проверку и остановить строительство, что несет риски для инвестирования.

Эксперты также выяснили, что строится комплекс в прибрежно-защитной полосе реки Днепр, что является грубым нарушением земельного и водного законодательства Украины и ставит вопрос о возможности строительства вообще.

Помимо этого, в декабре 2019 года Киевсовет отказал в возобновлении договоров аренды земельных участков. Более того, разрешили разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков и обустройства парка отдыха "Никольская Слободка" вдоль Русановской протоки Днепра. Эксперты подчеркивают, что указанные обстоятельства могут также помешать в реализации проекта, так как есть основания для отмены градусловий и разрешений, выданных на застройку трех земельных участков.

Более подробно о жилом комплексе на Никольской Слободке можно прочитать, перейдя по ссылке.