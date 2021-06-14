Под Киевом продали участок с высоткой, в которой уже живут люди

В Борисполе продали участок под одним из корпусов ЖК Престиж по улице Киевский Путь, 1д, несмотря на то, что здание уже сдали в эксплуатацию и в нем живут люди.

Как сообщают "Вісті", землю под четвертым корпусом продали как свободный участок. В итоге представители нового владельца начали устанавливать забор вокруг дома и придомовой территории. Жильцы вынуждены были обратиться за помощью к органам местной власти и заявить в полицию.

Стоит отметить, что ЖК Престиж всегда был проблемным, достраивался уже другой строительной компанией. Жильцы не могли найти общего языка с застройщиком, договориться о создании ОСМД и бесперебойного получения коммунальных услуг. ОСМД жители новостройки хоть и создали, но из-за карантина не успели провести собрание, после которых ОСМД можно было бы зарегистрировать как юридическое лицо.

Именно в этот период появился новый собственник земельного участка – Николай Попович. По его словам, он купил землю 12 апреля, считая ее свободной от застройки. Жильцы переживают, что новый владелец может требовать сноса здания.

Прибывшим на место полиции и представителю местной власти - начальнику отдела землеустройства и кадастра Бориспольского городского совета Юрию Терещенко – адвокаты владельца показали документы, которые, по их словам, подтверждающих право собственности на 15 соток земли вокруг дома и под ним. Реальные границы участка на местности никто показать не смог.

Описание: Жильцы обратились за помощью к городским властям Источник: i-visti.com Alt:

"Перед тем, как совершать гражданско-правовую сделку, нотариус должен был проверить, не находится ли какое-то имущество на земельном участке. Иногда нотариусы пренебрегают такой проверкой, хотя сейчас наличие имущества на участке можно проверить с помощью кадастровой карты, которая является публичным документом. Этот земельный участок находится в частной собственности, является государственный акт. Это уже не земли городского совета. Решать придется в судебном порядке", - рассказал чиновник.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киевской области поймали мошенницу, которая продавала квартиры в новостройках по нескольку раз. В итоге жертвами мошенницы стали 10 человек, они заплатили преступнице около 5 млн гривен.