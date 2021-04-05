Мошенница продавала одни и те же квартиры под Киевом по нескольку раз

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В Киевской области поймали мошенницу, которая продавала квартиры в новостройках по нескольку раз.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Как рассказали правоохранители, 40-летняя женщина, пользуясь доверием покупателей, продавала одни и те же квартиры по нескольку раз одного из жилых комплексов, расположенных под Киевом в Крюковщине.
В итоге жертвами мошенницы стали 10 человек, они заплатили преступнице около 5 млн гривен. По месту жительства подозреваемой были проведены обыски, во время которых нашли вещественные доказательства. Женщине сообщили о подозрении по статье о мошенничестве, санкция которой предусматривает срок до 12 лет. Сейчас полиция проверяет о возможном причастии к другим подобным правонарушениям.
Как сообщали НЕРУХОМІ, "двойной" продажей квартир ранее грешил одесский застройщик Graf Development. В организации схемы заподозрили сотрудницу компании Наталью Корниенко. Так, отдел продаж продавал одни и те же квартиры в жилых комплексах от Graf Development по несколько раз. Обманным путем, организаторы схемы заработали более 1 млн долларов США.
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