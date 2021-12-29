По строительству ЖК фирмой экс-мэра Омельченко проводится расследование

Днепровский райсуд Киева разрешил провести осмотр земельного участка по улице Березняковской, 29, где возводится жилой комплекс Kub29 вместо административного здания.

Как отмечается в постановлении суда, осмотр должен состояться с привлечением специалистов Государственной экологической инспекции, которые зафиксировали бы нарушение.

Как выяснило следователи, компания "Европейские инженерные системы" приступила к строительству дома, нарушив нормы земельного и градостроительного законодательства.

По данным следствия, участок на Березняковской относится к территориям общественных зданий и сооружений. Здесь можно строить офисные и административные здания, однако запрещено возводить жилые.

Описание: Строительство ЖК Kub29 Источник: nerukhomi.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, ООО "Европейские инженерные системы" получило градусловия, а затем и ГАСИ выдала разрешение на строительство офисно-жилого дома с подземным паркингом. За строительством "офисно-жилого дома" скрывается возведение жилой свечки на 26 этажей.

Кроме того, по данным Департамента земельных ресурсов, строительство проходит на территории, которая не находится в собственности компании. Таким образом можно говорить о самозахвате земли.

ООО "Европейские Инженерные Системы", которое является заказчиком строительства, входит в финансово-промышленную группу семьи бывшего столичного мэра Александра Омельченко. Именно при нем Киевсовет утвердил проект отвода земельного участка этой компании.