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По строительству ЖК фирмой экс-мэра Омельченко проводится расследование

Владимир Гришенко 29.12.2021 14:40

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Днепровский райсуд Киева разрешил провести осмотр земельного участка по улице Березняковской, 29, где возводится жилой комплекс Kub29 вместо административного здания.

Как отмечается в постановлении суда, осмотр должен состояться с привлечением специалистов Государственной экологической инспекции, которые зафиксировали бы нарушение.

Как выяснило следователи, компания "Европейские инженерные системы" приступила к строительству дома, нарушив нормы земельного и градостроительного законодательства.

По данным следствия, участок на Березняковской относится к территориям общественных зданий и сооружений. Здесь можно строить офисные и административные здания, однако запрещено возводить жилые.

Описание:

Строительство ЖК Kub29

Источник:

nerukhomi.ua

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Как сообщали НЕРУХОМІ, ООО "Европейские инженерные системы" получило градусловия, а затем и ГАСИ выдала разрешение на строительство офисно-жилого дома с подземным паркингом. За строительством "офисно-жилого дома" скрывается возведение жилой свечки на 26 этажей.

Кроме того, по данным Департамента земельных ресурсов, строительство проходит на территории, которая не находится в собственности компании. Таким образом можно говорить о самозахвате земли.

ООО "Европейские Инженерные Системы", которое является заказчиком строительства, входит в финансово-промышленную группу семьи бывшего столичного мэра Александра Омельченко. Именно при нем Киевсовет утвердил проект отвода земельного участка этой компании.

Объекты:

ЖК Kub29

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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