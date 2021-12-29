По строительству ЖК фирмой экс-мэра Омельченко проводится расследование

Днепровский райсуд Киева разрешил провести осмотр земельного участка по улице Березняковской, 29, где возводится жилой комплекс Kub29 вместо административного здания.
Как отмечается в постановлении суда, осмотр должен состояться с привлечением специалистов Государственной экологической инспекции, которые зафиксировали бы нарушение.
Как выяснило следователи, компания "Европейские инженерные системы" приступила к строительству дома, нарушив нормы земельного и градостроительного законодательства.
По данным следствия, участок на Березняковской относится к территориям общественных зданий и сооружений. Здесь можно строить офисные и административные здания, однако запрещено возводить жилые.
Строительство ЖК Kub29
nerukhomi.ua
Как сообщали НЕРУХОМІ, ООО "Европейские инженерные системы" получило градусловия, а затем и ГАСИ выдала разрешение на строительство офисно-жилого дома с подземным паркингом. За строительством "офисно-жилого дома" скрывается возведение жилой свечки на 26 этажей.
Кроме того, по данным Департамента земельных ресурсов, строительство проходит на территории, которая не находится в собственности компании. Таким образом можно говорить о самозахвате земли.
ООО "Европейские Инженерные Системы", которое является заказчиком строительства, входит в финансово-промышленную группу семьи бывшего столичного мэра Александра Омельченко. Именно при нем Киевсовет утвердил проект отвода земельного участка этой компании.