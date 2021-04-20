Одесский ГАСК обратился в прокуратуру из-за продаж квартир в клубном доме Community

Управление ГАСК в Одесской области направило письма в прокуратуру и Нацполицию по факту мошенничества со стороны застройщика клубного дома Community, которые несмотря на проблемы с разрешительными документами начали продавать здесь квартиры.

Об этом написал глава Госархстройконтроля Александр Авдеев у себя в Facebook.

По его словам, в сети снова были замечены объявления о продаже квартир в доме на Петрашевского, 19 и предупредил одесситов об опасности инвестирования в эту недвижимость.

"Я напомню, что у этого строительства серьезные проблемы с документами. Действительно, в единой государственной электронной системе в сфере строительства автоматически зарегистрировано сообщение о начале выполнения подготовительных работ по новому строительству индивидуального жилого дома. Я подчеркиваю, только подготовительных", - заявил председатель ГАСКа.

Описание: Клубный дом Community Источник: nerukhomi.ua Alt:

Он сообщил, что ведомство выдало градусловия на индивидуальный жилой дом, но по факту это восьмиквартирный дом. Также на участке были постройки и в выданных разрешительных документах не говорилось об их сносе. Таким образом застройщик подал недостоверные данные.

Ввиду выявленных фактов Департамент архитектуры и градостроительства вынужден был обратиться в правоохранительные органы. Авдеев также предупредил одесситов, которые задумались о покупке здесь жилья: существует риск, что здание не будет введено в эксплуатацию.

Согласно данным НЕРУХОМІ, клубный дом Community действительно имеет "букет" проблем. Так, строительство многоквартирных домов в кварталах усадебной застройки является недопустимым, а уведомление о начале подготовительных работ не дает права на строительные работы. Более детально ознакомится с несоответствиями данного строительства можно перейдя по ссылке.