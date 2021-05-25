Одесский суд не стал запрещать "Будове" возводить ЖК Оскар

Одесский окружной административный суд 21 мая отказал общественной организации, которая в иске требовала отменить градусловия застройщику жилого комплекса Оскар.

Как сообщают местные СМИ, ОО "Спільна мета" также требовала остановить строительные работы на участке, но судья в итоге отказался удовлетворять и это требование.

Таким образом застройщик сможет и дальше проводить работы по возведению комплекса. Но стоит отметить, что, ГАСИ так и не предоставила разрешение на строительство. Строит ЖК Оскар компания Будова, которая неоднократно светилась в различных скандалах. В этот раз отсутствие документов не помешало фирме достраивать девятый этаж дома.

На сайте Единой электронной системы в сфере строительства заявку на получение разрешения ГАСИ вернула заказчику строительства фирме "Тесла Билд Групп" на доработку из-за множества нарушений. Нарушения не были устранены, поэтому разрешение на строительство ГАСИ так и не выдала. В перечне нарушений строительная инспекция указала следующее: нарушены требования градостроительных норм относительно максимально допустимой плотности населения для жилой застройки. То есть, согласно градостроительным нормам, будущие жильцы ЖК просто не смогут удовлетворить свои бытовые потребности, проживая на участке площадью 2 га. Кроме этого, расчет класса последствий был разработан без учета требований ГСТУ (Госстандарта Украины), до сих пор не был подписан договор с подрядчиком (с "Будовой") и не было назначено ответственное лицо за выполнение строительных работ.

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Заказчиком строительства выступает фирма "Тесла Билд Групп", которая принадлежит Екатерине Лавренюк и ООО "Парк Фонтанов". Учредителями этой компании являются Денис Григорьев – бывший депутат Одесского горсовета, Екатерина Лавренюк и Светлана Щелкунова – мама Дмитрия Голубова, бывшего народного депутата.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Департаменте архитектуры и градостроительства Одесского горсовета прошли на прошлой неделе обыски с выемкой документов. Незаконное строительство, которое ведет компания "Будова", стали одной из причин следственных действий.