Одесский ГАСК признался, что бессилен против незаконной стройки ЖК Craft House

ЖК Craft House, который находится по улице Сурикова, 17а в Одессе, был построен без документов, но несмотря на это здесь уже начали продаваться квартиры.

Об этом написал в понедельник, 6 декабря, глава городского ГАСКа Александр Авдеев у себя в Facebook.

По его словам, фактически в 2020 году это был недостроенный двухэтажный объект с мансардой, в котором не были установлены оконные и дверные блоки, отсутствовала внутренняя и наружная отделка. Строительные работы активно начались в 2021 году путем реконструкции жилого дома. При этом инспекторы ГАСКа трижды выезжали на место и накладывали штрафные санкции за недопуск владельцем.

"К сожалению, регистратор Денис Мерзликин зарегистрировал право собственности на земельный участок, а затем на домовладение, хотя по сути это недостроенный объект. Следовательно, из-за права собственности на землю мы значительно ограничены в возможности для проверок", - отметил Авдеев.

Глава одесского ГАСКа сообщил, что в ноябре инспекторы провели 69 плановых и внеплановых проверок и выявили довольно много фактов самовольного строительства.

Как сообщали НЕРУХОМІ, жилой комплекс Сraft House строит компания Full House Development. На девелоперском рынке застройщик работает с 2020 года и это его стартовый проект. Стоимость квадратного метра в квартирах стартует от 17,7 тысяч гривен. В доме построят всего 19 квартир. С документами по данному ЖК можно ознакомиться, перейдя по ссылке.