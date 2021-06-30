ЖК Craft House продолжили строить без документов и несмотря на предписания

Киевсовет хочет разорвать договор аренды с застройщиком ЖК Egoist Residence
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В Одессе жилой комплекс Craft House, который находится по улице Сурикова, 17а, был построен без разрешительных документов, что несет риски для инвесторов.
Об этом сообщили в среду, 30 июня, в пресс-службе Одесского городского совета.
Как говорится в сообщении, еще 16 декабря прошлого года ГАСК провел комиссионное обследование объекта по улице Сурикова в Малиновском районе города. По итогу управлением Госархстройконтроля был составлен акт на застройщика, а потом и обращение в прокуратуру и юридический департамент Одесского горсовета о подаче иска к компании "Исагис" с целью отменить права собственности на объект жилой недвижимости по указанному адресу. Также было направлено письмо в Нацполицию, чтобы та приняла соответствующие меры и остановила незаконное строительство.
В ГАСКе подчеркнули, что в Реестре строительной деятельности нет данных о разрешительных документах на проведение строительных работ по улице Сурикова, 17а.
При этом несмотря на их отсутствие, строительство в 2021 году продолжилось. У застройщика в планах ввести в эксплуатацию этот ЖК во втором квартале этого года . Однако, как это у него удастся при таких обстоятельствах - не известно.
ЖК Craft House
omr.gov.ua
Как сообщается на ресурсе НЕРУХОМІ, ЖК Craft House - это новостройка класса "эконом", которая представляет собой один четырехэтажный дом. Реализует проект компания Full House Development. На девелоперском рынке застройщик работает с 2020 года и это его стартовый проект. Стоимость квадратного метра в квартирах стартует от 17,7 тысяч гривен. В доме построят всего 19 квартир.
Согласно данным портала YouControl, компания "Исагис" была основана почти 8 лет назад, занимается юридическими услугами. Руководителем, учредителем и бенефициаром значится Андрей Исмагилов. Уставный капитал фирмы – 5 млн гривен.
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