Одесский ГАСК не смог отменить через суд градусловия для апарт-комплекса Times

Пятый апелляционный админсуд не удовлетворил жалобу одесского городского ГАСКа, который хотел отменить градостроительные условия и ограничения, выданные застройщику апарт-комплекса Times по улице Косвенной, 64/66.

В Госрахстройконтроле отмечают, что по схеме генплана, участок для строительства апарт-комплекса находится впритык к соседнему зданию. Кроме того, в выданных ГУО говорится о строительстве камер хранения, а не жилого дома.

Описание: Визуализация апарт-комплекса Times Источник: Alt:

Ранее ГАСК подал иск в Окружной админсуд, требуя отменить градусловия, однако суд отказал в удовлетворении иска. Когда была подана апелляция, застройщик не стал ждать решения, а приступил к подготовительным работам. В августе на строительную площадку заехала тяжелая техника, на участке вырубили деревья, застройщик даже попытался обрезать газовую трубу. Инспектора ГАСКа неоднократно не допускали на строительство, пишет УСИ Online.

Заказчиком строительства выступает компания "АТТИ". Согласно данным YouControl, единственным бенефициаром фирмы является Роман Редько.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Одесский городской совет как распорядитель земли предоставлял земельный участок не для строительства, а для эксплуатации СТО. Более детально об апарт-комплексе Times можно прочитать, перейдя по ссылке.