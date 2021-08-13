Одесские власти проиграли очередной суд застройщику

Одесский ГАСК через суд попытался отменить градусловия и уведомления о подготовительных работах для ЖК Times, однако получил отказ.

Как сообщает "Монитор", соответствующее решение принял окружной админсуд 27 июля. Уже 2 августа застройщик приступил к подготовительным работам: завез на объект технику, вырубил деревья, начал расчищать площадку под стройку, и даже пытался обрезать трубу газоснабжения, но жильцы вызвали полицию. Инспекцию из ГАСКа застройщик дважды не пустил на объект с проверкой, за что ему был выписан штраф в размере 102 тыс. 150 грн.

Между тем, издание отмечает, что вначале мэрия собственноручно продала за бесценок складские помещения застройщику, на месте которых он будет строить ЖК, потом отдала в аренду на 10 лет 0,1228 га земли, затем выдала градусловия, не учтя, что строительство будет осуществляться впритык к другому зданию, а в мае 2021 года городской ГАСК зарегистрировал уведомление о начале подготовительных работ, где указан класс последствий СС1, хотя здание будет 17-этажным.

Заказчиком строительства выступает "Юридическая фирма "Атти", а подрядчиком "ТМ Сервис".

По факту фирма "Атти" получала в собственность складские помещения для того, чтобы сделать там камеры хранения, а земля в аренду ей передавалась для строительства СТО. Это прописано и в градусловиях: вид строительства – реконструкция нежилых зданий и сооружений, а целевое назначение земли – для эксплуатации и обслуживания СТО. Другими словами, это место не предусматривает размещение жилых домов.

Описание: ЖК Times Источник: Нерухомі Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, Одесский окружной админсуд ранее отклонил иск Госархстройконтроля относительно сноса незаконной постройки на Ришельевской, 41. Также ГАСК проиграл и суд по ЖК Otrada Sky, где застройщик незаконно построил два этажа.