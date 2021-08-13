Одесские власти проиграли очередной суд застройщику

На Осокорках вновь начинается строительство, ранее сопровождавшееся драками
Речь идет о строительстве ТРЦ Le Boulevard
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Одесский ГАСК через суд попытался отменить градусловия и уведомления о подготовительных работах для ЖК Times, однако получил отказ.
Как сообщает "Монитор", соответствующее решение принял окружной админсуд 27 июля. Уже 2 августа застройщик приступил к подготовительным работам: завез на объект технику, вырубил деревья, начал расчищать площадку под стройку, и даже пытался обрезать трубу газоснабжения, но жильцы вызвали полицию. Инспекцию из ГАСКа застройщик дважды не пустил на объект с проверкой, за что ему был выписан штраф в размере 102 тыс. 150 грн.
Между тем, издание отмечает, что вначале мэрия собственноручно продала за бесценок складские помещения застройщику, на месте которых он будет строить ЖК, потом отдала в аренду на 10 лет 0,1228 га земли, затем выдала градусловия, не учтя, что строительство будет осуществляться впритык к другому зданию, а в мае 2021 года городской ГАСК зарегистрировал уведомление о начале подготовительных работ, где указан класс последствий СС1, хотя здание будет 17-этажным.
Заказчиком строительства выступает "Юридическая фирма "Атти", а подрядчиком "ТМ Сервис".
По факту фирма "Атти" получала в собственность складские помещения для того, чтобы сделать там камеры хранения, а земля в аренду ей передавалась для строительства СТО. Это прописано и в градусловиях: вид строительства – реконструкция нежилых зданий и сооружений, а целевое назначение земли – для эксплуатации и обслуживания СТО. Другими словами, это место не предусматривает размещение жилых домов.
ЖК Times
Нерухомі
Как сообщали НЕРУХОМІ, Одесский окружной админсуд ранее отклонил иск Госархстройконтроля относительно сноса незаконной постройки на Ришельевской, 41. Также ГАСК проиграл и суд по ЖК Otrada Sky, где застройщик незаконно построил два этажа.
Речь идет о строительстве ТРЦ Le Boulevard
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