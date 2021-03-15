Одесская мэрия поддержала незаконное строительство ЖК Пространство на Маячном

Одесская мэрия вместе с застройщиком будет в суде доказывать законность строительства ЖК Пространство на Маячном.

Об этом говорится в сообщении общественной организации "Автомайдан", передают местные СМИ.

По словам активистов, позиция одесских властей не совсем понятна. Апелляционную жалобу на решение суда, которое запрещало строительство в переулке Маячном, подал застройщик и Департамент градостроительства и архитектуры Одесского горсовета.

"То есть за наши с вами налоги городская власть продолжает в судах отстаивать интересы застройщика, а не общины города, и изо всех сил пытается помочь "Пространству" застроить еще один одесский пляж", - сообщили в общественной организации.

Описание: ЖК Пространство на Маячном Источник: nerukhomi.ua Alt:

Как писали ранее НЕРУХОМІ, Окружной административный суд Одессы отменил градусловия, выданные на строительство ЖК Пространство на Маячном и запретил проводить какие-либо строительные работы.

Так, суд, рассматривая градостроительный расчет, пришел к мнению, что застройщик Пространство Девелопмент вместо реконструкции помещений планирует развернуть новое строительство. При этом существующие здания и сооружения будут снесены. Также была не соблюдена дистанция от уреза воды и мешает свободному доступу людей к пляжу.

Ввиду выявленных обстоятельств, суд посчитал, что Департамент градостроительства и архитектуры Одесского горсовета незаконно выдал ГУО. Стоит подчеркнуть, что на стороне застройщика выступал ранее и одесский ГАСК.