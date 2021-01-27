Еще один суд запретил строить ЖК Пространство на Маячном в Одессе

Окружной административный суд Одессы отменил ГУО, выданные на строительство ЖК Пространство на Маячном и запретил проводить какие-либо строительные работы.

Как сообщают местные СМИ, иск о незаконности строительства был подан активистами "Автомайдана". Суд, рассматривая градостроительный расчет, пришел к мнению, что застройщик вместо реконструкции помещений планирует развернуть новое строительство. При этом существующие здания и сооружения будут снесены.

Ввиду выявленных обстоятельств, суд посчитал, что Департамент градостроительства и архитектуры Одесского горсовета незаконно выдал ГУО. Также застройщику незаконно выдали и разрешения на строительные работы.

Описание: ЖК Пространство на Маячном Источник: Скриншот Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, одесский ГАСК во время рассмотрения Пятым апелляционным административным судом дела по строительству ЖК Пространство на Маячном выступил на стороне застройщика, поддержав его позицию.

Подчеркнем, что строительство этого жилого комплекса неоднократно сопровождалось различного рода скандалами. К примеру, это уже не первое решение суда, которое запрещает вести строительные работы. Но, несмотря на это, рабочие продолжают возводить комплекс. В связи с этим сюда вызывались и сотрудники правоохранительных органов, впрочем, это должного эффекта не возымело.

Кроме того, что здесь под видом реконструкции возводят жилой комплекс, активисты утверждают, что новое здание будет мешать также одесситам ходить на пляж. При этом само строение находится слишком близко к кромке воды, что также несет определенные риски.