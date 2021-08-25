Очередной конфликт возле ЖК Sundance: на этот раз из-за украденных блоков

На Никольской Слободке в Киеве произошла потасовка между местными жителями и неизвестными молодчиками, которых, по словам активистов, якобы нанял застройщик ЖК Sundance.

Как сообщается на страничке общественной организации "Никольская Слободка" в Facebook, все началось после того, как застройщик попытался украсть бетонные блоки, которые ему не принадлежали.

"Украли общественное имущество (бетонные блоки, арт-объект, которому вчера разрисовывали дети Слободки. Украденные блоки сейчас находятся на территории застройщика. Зафиксировано как рабочие зачищали блоки от краски, покрывали баллонами другой краской, скрывая следы преступления", - говорится в сообщении.

В итоге произошла потасовка, в результате которой пострадали два человека.

Также утверждается, что после произошедшего конфликта украденные блоки попытались закопать на стройплощадке.

Описание: Очередной конфликт возле ЖК Sundance Источник: facebook.com/ГО Микільська-Слобідка Alt:

Жители микрорайона утверждают, что вызванная на место полиция бездействовала. В связи с таким состоянием дел киевляне собираются завтра идти с протестами под столичную мэрию.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Апелляционный суд оставил в силе решение Днепровского райсуда, который отменил запрет на проведение строительных работ на участке по улице Никольско-Слободская 7-9. Между тем, как выяснили эксперты, целевое назначение двух участков не соответствует намерениям застройки, что не разрешает строить здесь жилой дом.

Строительную технику на участок ЖК Sundance начали свозить 4 августа. При этом, как утверждают местные жители, перед этим на соседних домах начали расклеивать листовки, в которых застройщик сообщил о возобновлении строительства.