Очередная высотка на Минском массиве: киевлян возмутила стройка на месте рынка

Против очередного строительства высотки на Минском массиве в Киеве на месте рынка "Полесье" выступили местные жители, создав очередную петицию на сайте Киевсовета.

Как отмечают авторы, компания "Строй Сити Девелопмент" намерена построить на площади Тараса Шевченко (проспект Минский, 2-а) 25-этажный жилой комплекс Liner на 626 квартир в трех секциях и паркингом на 244 машиноместа.

"Таким образом, застройщик планирует реализовать свой замысел путем уничтожения рынка "Полесье", у которого есть официальный договор аренды земельного участка для розничной торговли и коммерческих услуг для строительства, эксплуатации и обслуживания торгового комплекса. То есть, имея разрешение на обслуживание торгового комплекса, планируется строительство жилого", - говорится в петиции.

Между тем на Портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства появились зарегистрированные градусловия на строительство многофункционального комплекса.

Описание: На месте рынка хотят построить новую высотку Источник: wikimapia.org Alt:

Между тем, в паблике "Жизнь Оболонского района" сообщили, что на Новый год произошел пожар на территории рынка "Полесье". "Походу застройщик решил по-горячему зайти на Минский массив…", - говорится в сообщении.

Как сообщали НЕРУХОМІ, киевляне уже ранее создавали петицию, требуя не допустить строительства высоток на месте торгового центра "Полярный". Стоит подчеркнуть, что вся социальная инфраструктура Минского массива страдает от перенаселения. При этом новые дома будут подключать к старым коммуникациям, которые не справляются и так с нынешней нагрузкой. Здешние школы и детские сады – самые загруженные в Оболонском районе, и сотни новых детей просто не влезут в существующие учебные заведения, а строительство новых не предусмотрено.

Резонансным стало и принятие ДПТ микрорайона, согласно которому здесь планируют построить 19 домов на 6307 квартир высотой от 21 до 26 этажей для проживания по скромным подсчетам 11 тысяч человек. Этот ДПТ прямо нарушает Генеральный план Киева, поскольку это земли сельхозназначения и на них запрещено строить жилье.