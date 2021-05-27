Киевсовет не стал рассматривать проект ДПТ Минского массива

Проект детального плана территорий, подразумевающий масштабную застройку Минского массива в Киеве, так и не был рассмотрен в четверг, 27 мая, Киевсоветом.

Как сообщается в паблике "Чесно.Киев", под стены городского совета пришли снова митинговать жители столицы, требуя от депутатов не принимать скандальный документ.

Кроме непосредственно жильцов и владельцев гаражного кооператива, который хотят снести, на акцию протеста пришли и защитники природы. По их мнению, существует риск, что в лес перенесут международный газопровод высокого давления, а также создадут буферный парк, на который возрастет антропогенная нагрузка.

Между тем, стало известно, что очередная попытка протолкнуть застройку Минского массива состоится на заседании Киевсовета 10 июня. Жители микрорайона обещают устраивать акции протеста всякий раз, когда столичные депутаты будут рассматривать этот проект ДПТ.

Как сообщали НЕРУХОМІ, госпредприятие "Агрокомбинат Пуща-Водица" 19 мая подало шесть исков к компаниям, аффилированным со Stolitsa Group, о признании недействительными инвестиционных договоров о застройке около 300 га земли в Киеве. Один из них касался компании "Датолит", которая подписала инвестиционный договор, предусматривающий использование земель агрокомбината для жилищного строительства на Минском массиве. Тем временем, Фонд госимущества, которому в 2019 году перешло управление агрокомбинатом, попросил мэра Киева Виталия Кличко отложить решение с утверждением ДПТ до принятия судебных решений.

Руководителем ООО "Датолит" значится Наталья Угрин, бенефициаром – Владислава Молчанова, она же владелица компании Stolitsa Group.