Кличко прокомментировал скандальную застройку Никольской Слободки

Застройщик Никольской Слободки в Киеве снова начал незаконное строительство, которое привело к столкновению с местными жителями.

Об этом в пятницу, 8 октября, написал мэр Киева Виталий Кличко у себя в Facebook.

"Застройщик нагло, в противостоянии и столкновениях с местными жителями загнал технику на территорию, где город не предоставляло никаких разрешительных документов строить", - подчеркнул мэр.

По его словам, на въезде в прибрежную зону ночью должны были снова установить ограничительные блоки. Поскольку градоначальник уехал в командировку, он поручил разобраться с ситуацией своим заместителям – новоназначенному Андрею Крищенко и Алексею Кулебе.

Кроме того, мэр обратился в полицию, чтобы сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконные действия со стороны застройщика. "Город не позволит на этом резонансном участке ничего строить", - резюмировал мэр.

Как сообщали НЕРУХОМІ, вчера на участке произошла драка представителей застройщика с местными жителями, в результате которой пострадали несколько человек. Как заявляла активиста Елена Медведенко, здесь запрещено любое строительство, кроме гидротехнических сооружений. По ее словам, департамент градостроительства Киева письменно уведомил депутата Алину Михайлову, что градостроительные условия и ограничения на этот участок не выдавались.

Ранее мэр Кличко заявлял, что столичные власти собираются выкупить земельный участок на Никольской Слободке, на котором строится скандальный жилой комплекс. Он также пообещал привлечь Муниципальную стражу Киева для защиты жителей от "титушек" со стороны застройщика. Как сообщалось ранее, заказчиком строительства выступает ООО "Новая Слободка".