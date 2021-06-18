На территории заказника в Киеве готовятся к стройке 21-этажной высотки

В Киеве готовятся к строительству жилого комплекса на территории ландшафтного заказника в Святошинском районе по улице Отдыха, 25.

Об этом говорится в свежем обзоре ресурса НЕРУХОМІ.

Решением Киевского городского совета от 11 марта этого года объявлено ландшафтным заказником местного значения "Зеленая мечта" территорию ориентировочной площадью 0,26 га. Он был разработан учеными Благотворительного фонда Днепровского района Киева.

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Как подчеркивают эксперты, строительство ЖК на таких землях исключено. Однако, при объявлении участка заказником по улице Отдыха, 25 не были соблюдены нормы закона – нарушен порядок рассмотрения ходатайства о создании или объявлении территорий и объектов природно-заповедного фонда. К тому же, к проекту не приложили полный перечень документов. Учитывая нарушения процедуры объявления территории заказником местного значения, не согласование со стороны исполнительной власти и владельца, существует высокая вероятность того, что решение Киевсовета будет отменено в судебном порядке. Но пока этого не произошло.

Стоит также подчеркнуть, что разрешение на строительство ЖК ул. Отдыха, 25 заказчик получил не с первой, и далеко не со второй попытки. Сначала Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) трижды отказывал в выдаче разрешения на строительство объекта класса последствий СС2.

Затем еще пять раз Департамент возвращал документы ООО "Вуд Гейтс" на доработку на одних и тех же основаниях, которые заказчик не принимал во внимание. В дальнейшем фирма изменила класс последствий объекта строительства с СС2 на СС3, при этом сам проект не менялся, и новая экспертиза не проводилась. Такое изменение поспособствовало лишь тому, что изменился орган, который должен выдать разрешение на строительство. Однако, и ГАСИ Украины дважды отказала заказчику. Тем не менее, 29 января этого года Госархстройинспекция все же выдала разрешение на выполнение строительных работ. Но есть основания полагать, что замечания к проекту так и не устранили. Эксперты считают, что такие обстоятельства могут негативно повлиять на комфортность проживания в доме.

Более детально с обзором с ЖК по улице Отдыха, 25 можно ознакомиться, перейдя по ссылке.