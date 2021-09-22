На смарт-квартиры в ЖК Метрополис застройщик предложил скидку в 170 тысяч грн

При покупке смарт-квартиры в ЖК Метрополис, который расположен по улице Академика Заболотного, 1 в Голоссевском районе Киева, можно получить скидку до 170 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе холдинга DIM.

Как отметил застройщик, желающие могут приобрести квартиру площадью от 34,45 квадратных метров со значительной скидкой до 170 тысяч гривен. Акция продлится до конца сентября.

В компании подчеркивают, что смарт-квартиры идеально подходят для инвестиций или для сдачи в аренду. Жилой комплекс имеет выгодное расположение: здесь развита инфраструктура, к метро можно пешком дойти за пять минут, рядом есть большой парк.

Описание: ЖК Метрополис Источник: nerukhomi.ua Alt:

С помощью услуги #READYDIM можно выбрать квартиру уже с ремонтом. У застройщика есть несколько ценовых вариантов, которые помогут существенно облегчить жизнь будущим клиентам.

Для жителей ЖК Метрополис обустроят придомовую территорию: здесь предусмотрены ландшафтный парк на 2 гектара, фонтан и интерактивная площадь, инновационный детский сад, подземный и гостевой паркинги, беговые дорожки и другое.

Больше подробности о ЖК Метрополис можно узнать в отделе продаж.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на территории комплекса высаживают редкие для Украины хвойные деревья – пинии, специально завезенные из Германии. Еще совсем недавно такую растительность можно было увидеть только в ботаническом саду. На них застройщик потратил порядка 16 млн гривен.