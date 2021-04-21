Инвестор недостроя Войцеховского подал в суд на КГГА

Один из инвесторов ЖК Champion City, который находится по улице Ракетная, 24, подал иск в Окружной административный суд Киева на столичную городскую госадминистрацию, которая допустила, по мнению истца, проведение незаконного строительства.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.

Как подчеркивается в иске, КГГА в пределах предоставленных полномочий должна была контролировать строительство, принятие в эксплуатацию указанного объекта и соблюдение застройщиком договорных обязательств, однако, не сделала этого.

Ввиду вышеизложенных обстоятельств, киевлянин просит суд взыскать с исполнительного органа столичного горсовета 150 тысяч гривен морального ущерба за противоправную бездеятельность.

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Сейчас суд решает вопрос относительно открытия производства по указанному делу.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее мэр Киева Виталий Кличко в письме премьер-министру Денису Шмыгалю сообщил, что инвесторы ЖК Champion City вряд ли смогут въехать в купленные квартиры, поскольку комплекс построили вблизи действующего ядерного реактора. И даже если получится решить вопрос с достройкой объекта, жить в нем все равно нельзя будет из-за опасной близости к реактору.

ЖК Champion City входит в Демеевский квартал – скандальный долгострой от застройщика Анатолия Войцеховского. Шестой апелляционный административный суд обязал Киевскую городскую госадминистрацию достроить ЖК Демеевский квартал. КГГА должна завершить строительство без дополнительных привлечений средств со стороны инвесторов. При этом суд признал, что столичные чиновники проявили бездеятельность относительно организации работы по завершению проблемного строительства.