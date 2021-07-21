Когда застройщик сэкономил на трубах: ЖК в Киеве страдает от постоянных потопов

Столичный жилой комплекс Кристер Град, который находится на улице Сергея Данченко, 5 на Виноградаре чуть ли не каждый день страдает от потопов.

Как сообщает "Вечерний Киев", ежедневно здесь лопаются трубы и стабильно заливает по несколько квартир, при том что сдан в эксплуатацию он совсем недавно – в 2017 году. По словам сантехника, который регулярно ставит хомуты, в доме нужно полностью заменять все трубы. Однако, как пишет издание, дом - новый, а значит на гарантии и ответственность за качество коммуникации должен нести застройщик – ДСК-Жилстрой.

По словам жителей, подобные проблемы с протеканием коммуникаций возникают и в других домах ЖК Кристер Град. Кроме того, жильцы жалуются, что часто из кранов течет вода с коричневым оттенком.

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Чтобы решить ситуацию, инициативная группа Кристер Града обратилась к заместителю председателя КГГА Валентину Мондриевскому и депутатам Подольского райсовета. Чиновник встретился с жителями ЖК, пообещал разобраться в ситуации и помочь.

"Пока не понятно, почему в относительно новом ЖК постоянно возникает одна и та же проблема с водопроводными трубами. Сейчас "включился" и сам застройщик и заказал экспертизу, которая, по приблизительным подсчетам, продлится еще несколько недель", - заявил Мондриевский.

Как сообщали НЕРУХОМІ, во время ливня жителей одной из столичных высоток залило водой. Происшествие произошло из-за ошибок в конструкции ливнестока, при этом сотрудники ЖЭКа так и не отреагировали на чрезвычайное происшествие.