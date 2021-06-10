Киевские власти прокомментировали скандальное решение суда по "Дому-монстру"

Киевская городская госадминистрация собирается подавать апелляцию в Верховный суд на решение Северного апелляционного хозяйственного суда по ЖК Подол Престиж, который расположен на Нижнем Валу, 27-29 в Подольском районе столицы.

Об этом заявил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Киев".

Также столичные власти намерены обратиться в ГАСИ, чтобы за время судов инспекция не приняла решений по вводу в эксплуатацию скандальной высотки.

"Решение Северного апелляционного хозяйственного суда, касающееся снятия запрета на эксплуатацию, будет обжаловано. Все городские службы пока актуализированы с целью принять все необходимые меры для недопущения эксплуатации данного дома. Это будет борьба, как административная, так и судебная. Это первое решение апелляционного суда по этому дому, не в пользу города. Но я напомню, что все решения, которые были не в пользу города, Верховным судом были отменены с точки зрения нарушения норм права", - сообщил Бондаренко.

Описание: КГГА будет обжаловать решение суда по Дому-монстру Источник: nerukhomi.ua Alt:

Секретарь Киевсовета считает, что существует риск введения "Дома-монстра" в эксплуатацию пока дело будет рассматриваться в Верховном суде. Городские власти продолжают стоять на прежней позиции – лишние этажи должны быть снесены.

"Есть две возможности: это должен сделать или непосредственно тот, кто это строил, но мы понимаем, что этого не будет. Или это сделает город и дальше уже обратится в суд с иском чтобы взыскать средства, которые мы предоставим на демонтаж непосредственно с застройщика", - сказал Бондаренко.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Шестой апелляционный административный суд отказался вводить в эксплуатацию скандальный жилой комплекс. В суде представители Госархстройинспекции и Киевсовет говорили о манипуляции со стороны ООО "Патели Лизинг". Столичные власти через суд добиваются сноса "лишних этажей". Несмотря на это, застройщик не оставляет попытки узаконить достройку и ввести в эксплуатацию объект.

История со строительством ЖК Подол Престиж началась еще в 2005 году, когда КГГА разрешила застройщику возвести дом в исторической части столицы. Изначально, здание должно было быть восьмиэтажным (плюс один подземный этаж), но в 2014 году стало ясно, что застройщик решил сделать дом значительно выше.