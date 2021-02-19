Киевгорстрой принял на баланс очередной проблемный объект от Укрбуда

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Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняла на баланс еще один проблемный объект Укрбуда – ЖК Art House.
Об этом написал у себя в Facebook президент КГС Игорь Кушнир.
По его словам, документы по ЖК уже подготовлены, и в ближайшее время Киевгорстрой будет готовиться приступить к строительным работам. Кушнир уточнил, что несмотря на то, что часть квартир в комплексе уже продали, но фактически строительные работы не начинались.
Также, как выяснилось, участок, на котором должно вестись строительство, оказался меньше – его часть отдали по непонятным причинам под другую застройку.
"Разбираться с нюансами будем уже в процессе, при поддержке инвесторов и четко по законным процедурам", - написал Кушнир, добавив, что первоочередной сейчас задачей стоит как можно быстрее начать строительные работы.
Стоит подчеркнуть, что ЖК Art House – это уже восемнадцатый объект, который "достался в наследство" от Укрбуда. Один из крупнейших объектов этой компании КГС принял 12 октября – ЖК Чарівне місто.
Также в 2020 году Киевгорстрою удалось ввести в эксплуатацию пять проблемных комплексов. Речь идет о ЖК Харьковский, Гармония, Солнечная Ривьера, Новомостицкий и Пектораль.
Как сообщали НЕРУХОМІ, с объектами Укрбуда нередко возникают сложности различного характера, что существенно тормозит процесс. При этом ГАСИ существенно сократила выдачу разрешительной документации, при этом количество заявок осталось тем же.
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