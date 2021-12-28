КГГА обязали рассмотреть выдачу градусловий для застройщика 50Avenue

Департамент архитектуры и градостроительства Киевской городской госадминистрации обязали рассмотреть заявление застройщика скандального ЖК 50Avenue на проспекте Победы, 50а, возле станции метро "Шулявская".

Об этом говорится в решении Окружного админсуда Киева от 1 ноября.

В частности, суд рассмотрел иск Обслуживающего кооператива "Эксон Премьер Шулявская" в котором тот просил обязать столичные власти предоставить градусловия для проектирования многофункционального комплекса с озеленением территории.

Описание: Скандальное строительство на Шулявке Источник: Alt:

ОАСК частично удовлетворил исковые требования и обязал департамент градостроительства повторно рассмотреть заявления кооператива. Также суд отменил приказ, которым застройщику было отказано в предоставлении ГУО на проспекте Победы, 50а.

Основанием отказа послужило несоответствие намерений застройки требованиям градостроительной документации.

"Эксон Премьер Шулявская" собирается построить здесь многофункциональный комплекс на 39 этажей. В стилобате на первых четырех этажах планируется размещение торговых залов и ресторанов; на 7-34 этажах – офисных помещений, 35 этаж – технический, 37-39 этажи – залы и обслуживающие помещения ресторана; в подземной части предполагается 5-этажный паркинг. "Озеленение сквера" состоится за счет озеленения стилобатной части, сообщают "Наші Гроші".

Принимая решение, ОАСК согласился с доводами застройщика о том, что отказ в выдаче градусловий якобы не содержит четких оснований несоответствия намерений градостроительной документации. Более того, суд не установил, что на участке на проспекте Победы, 50а находится сквер и зеленые насаждения. При этом, по мнению суда, ДПТ не содержит запрета на размещение новых сооружений в этом месте.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее ОАСК остановил предписания Госинспекции архитектуры и градостроительства, которым запрещалось проводить строительные работы на проспекте Победы, 50а. Застройщик сообщил, что его должным образом не уведомили о времени и дате составления акта проверки по результатам госархстройконтроля. При этом остановка строительных работ приведет к смещению сроков строительства объекта, что может привести к финансовым потерям со стороны застройщика. Бенефициарами ОК "Эксон Премьер Шулявская" являются Йозеф Москович и Иван Влад. Компания также причастна и к другим скандальным строительствам в Киеве.