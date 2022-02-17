К ипотечной программе Кристалбанка присоединился клубный дом Olegivskiy

К ипотечной программе Кристалбанка "Жилье в кредит" присоединился еще один объект группы компаний DIM – клубный дом Olegivskiy.

Об этом сообщили в пресс-службе застройщика.

У девелопера уточнили, что в партнерской программе Кристалбанка уже участвуют жилые комплексы Lucky Land и Метрополис. Для инвесторов здесь действуют свои условия: срок кредитования от одного до 20 лет, сумма кредита от 100 тысяч до 15 млн. Первоначальный взнос от 30%. Комиссия за предоставление кредита – 1% от суммы кредита.

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Более подробно об условиях кредитования можно узнать в отделе продаж Olegivskiy, который находится на Верхнем Валу, 10 или же на сайте Кристалбанка.

Как ранее сообщалось, застройщик объявил о внедрении продукта DIM Ipoteka, входящего в презентованную программу DIM Finance. Для удобства клиентов, ГК DIM собирается расширить количество банков-партнеров и увеличить число участвующих жилых комплексов.

Девелопер заявил о запуске клубного дома бизнес-класса Olegivskiy по улице Олеговской, 36 в Подольском районе Киева в ноябре прошлого года. Он может похвастаться дизайнерским лобби, обустроенными подземным паркингом, двором без машин, фитнесс-зоной, собственной прачечной, уличным камином на крыше и многим другим.