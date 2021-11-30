Инвесторы недостроев "Аркады" устроили митинг у стен КГГА

В центре Киева под стенами КГГА во вторник, 30 ноября, прошли протесты инвесторов проблемных комплексов банка "Аркада" – Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах, с требованием выполнения обязательств по достройке комплексов, согласно утвержденному и подписанному меморандуму.

Как сообщает "Киев. Media", митингующие потребовали от столичных властей повлиять на застройщика, который до сих пор не приступил к достройке объектов "Аркады". Меморандум был подписан представителями СБУ, МВД, Нацбанком, КГГА и Stolitsa Group.

После митинга у столичной мэрии инвесторы отправились к Верховному Суду, где должно было проходить дело относительно аренды земельного участка на Осокорках. Согласно меморандуму, застройщик должен был построить на нем жилые комплексы и за часть полученных от продажи средств достроить три жилых комплекса "Аркады".

Описание: Митинг пострадавших инвесторов "Аркады" Источник: Alt:

"176 гектаров – это единственная возможность покрытия дефицита по нашим объектам. То есть, достроить 39 домов возможно исключительно, если застроить ту территорию и 10% площади передавать на строительство наших объектов. Это определено меморандумом, и сегодня Киевсовет блокирует продление договоров аренды по этим участкам. Они закончились в 2020 году, начались суды и до сих пор продолжаются", – рассказал представитель инвесторов Виталий Щербаков.

Сейчас проходят суды по делу передачи земельных участков, где должно происходить строительство комплексов. Люди просят, чтобы депутаты городского совета решили этот вопрос, продлили договор по аренде земельных участков и предоставили землю на строительство.

Как сообщали НЕРУХОМІ, власти Киева заявили, что поддержат инициативу по созданию парка "Осокорки" возле озера Тягле в Дарницком районе, площадью около 300 гектаров предложенной общественной организации "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки". Но активисты считают, что таким образом территорию парка урежут более чем в 2 раза с 650 гектаров. Саму же общественную организацию они считают фейковой, поскольку она была создана за 2 недели до сделанного предложения.