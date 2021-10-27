Парк на Осокорках хотят уменьшить в два раза: в КГГА поддержали проект

Власти Киева готовы поддержать инициативу по созданию парка "Осокорки" возле озера Тягле в Дарницком районе, площадью около 300 гектаров предложенной общественной организации "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки".

Об этом заявил первый вице-мэр Николай Поворозник во время брифинга в среду, 27 октября, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, речь идет о создании пространства для отдыха киевлян, а также сохранения окружающей среды и природы. Как отметил заместитель мэра, подобные инициативы важны как для Дарницкого района, так и для всего города в целом.

Так, проект предусматривает создание современного многофункционального парка, который станет центром активного и спортивного отдыха киевлян, эстетического развития, экологического воспитания и бережного отношения к флоре и фауне. Столичный чиновник отметил, что для создания парка будут привлечены инвестиции. Следующим шагом должно стать вынесение проекта создания парка "Осокорки" на инвестиционную комиссию.

По словам главы общественной организации Сергея Машовца, территория парка граничит с жилой застройкой и хорошо интегрируется в структуру города.

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Тем временем, как сообщает "Хмарочос", территорию будущего парка урезали почти в два раза: с 650 га до 300 га. Сама же общественная организация "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки", обратившаяся с этой инициативой к столичным властям, согласно порталу YouControl, была создана всего лишь две недели назад. По словам представителя "Экопарка Осокорки" Михаила Петелицкого, задачей "фейковой ОО" является прикрыть уничтожение более 200 гектаров настоящего экопарка.

Как известно, возле указанных водоемов на Осокорках планируется строительство масштабного проекта Патриотика на озерах обанкротившейся "Аркады". За достройку проблемных комплексов взялась компания "Столица Групп". Она перекупила корпоративные права ООО "Контактбудсервис", ранее принадлежавшие бывшему главе банка "Аркада" Константину Паливоде.

Как сообщали НЕРУХОМІ, еще в марте общественность подняла скандал, когда грузовики начали свозить строительный мусор на берег озера Небреж, затем бульдозер затолкал его в воду. В паблике "Экопарк. Осокорки" сообщали, что за сбросом строительного мусора стоит компания " Столица Групп.

Позже общественная организация "Чесно" также заявляла, что застройщик собирается засыпать водоем строительным мусором и песком.