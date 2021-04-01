Достроить часть ЖК Демеевского квартала не получится из-за ядерного реактора поблизости

Инвесторы ЖК Panorama city и ЖК Champion City, которые входят в Демеевский квартал – скандальный долгострой от застройщика Анатолия Войцеховского, - в ближайшее время вряд ли смогут въехать в купленные квартиры из-за расположенного рядом ядерного реактора.

Как сообщает "Киеввласть", об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в письме премьеру Денису Шмыгалю. Градоначальник сообщил, что строительство жилых комплексов происходит на улице Ракетной, в зоне действующего ядерного реактора, и проживание здесь запрещено. Как так получилось, что строительство жилых домов началось на этом участке, расследует полиция с 2012 года.

В рамках уголовного дела в октябре 2017 года Печерский районный суда наложил арест на незавершенное и завершенное самовольное строительство и запретил распоряжаться, пользоваться и проводить любые строительные работы. Два года спустя этот же суд передал объекты Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Описание: ЖК Champion City Источник: Alt:

Кличко также сообщил, что заказчик строительства ООО "Техэнерго" нарушил законодательство и строительные нормы, в итоге бросил на произвол судьбы инвесторов. Для решения вопросов по строительству Кабмин создал Межведомственную рабочую группу, которая занимается в том числе и недостроями Войцеховского.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Шестой апелляционный административный суд обязал Киевскую городскую госадминистрацию достроить ЖК Демеевский квартал. КГГА должна завершить строительство без дополнительных привлечений средств со стороны инвесторов. При этом суд признал, что столичные чиновники проявили бездеятельность относительно организации работы по завершению проблемного строительства.