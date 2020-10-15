ILLINSKY HOUSE на Подоле: тайны новостройки

Строительству ILLINSKY HOUSE на Подоле, кажется, не в силах помешать никто: ни инспекторы ГАСИ, обнаружившие массу нарушений, ни местные жители, чьи дома "трещат по швам". Суд раз за разом становится на сторону застройщика и не позволяет остановить стройку. Возможно, все дело во влиятельном заказчике комплекса? Ведь как иначе объяснить такую благосклонность Фемиды – непонятно. Сооружение новостройки в исторической местности возле Ильинской церкви неоднозначно настолько, что даже сложно предугадать, чем закончится открытое уголовное дело о поддельных документах.

Что не так с этим строительством – выясняли эксперты НЕРУХОМІ.

Описание: Визуализация ILLINSKY HOUSE Источник: illinsky.com Alt:

Земля короля

Прежде всего, следует начать с разъяснения того, когда и кому перешла из коммунальной собственности в частную земля, где строят сейчас ILLINSKY HOUSE.

Так, Киевсовет с доброй воли Александра Омельченко продал участок по ул. Набережно-Крещатицкая, 21 дочернему предприятию со 100% иностранной инвестицией "Союзконтракт инвестмент" в 2004 году. По сообщениям СМИ, это предприятие входило в киевскую девелоперскую компанию First Ukrainian Development (FUD), зарегистрированную на кипрском офшоре. Собственником FUD называли российского криминального авторитета, олигарха Михаила Черного, известного в определенных кругах как "Миша-Крыша".

В 2007 году компанию FUD купил австрийский холдинг Petrochemical Gmbh (подконтрольный российским предпринимателям-миллиардерам Якову Голдовскому и Дмитрию Буряку) и переименовал ее в DeVision. Тогда эксперты называли эту сделку самой крупной на украинском рынке недвижимости, оценивая ее в более чем миллиард долларов. Лишь в 2014 году в СМИ появились сообщения о том, что Михаил Черной приобрел "начальный пакет" акций Petrochemical Gmbh еще в 2003 году. То есть, фактически, на момент продажи FUD, он имел в австрийском холдинге долю. Есть ли она у него сейчас – неизвестно. Известно только то, что на данный момент собственником DeVision и "дочки" со 100% иностранной инвестицией "Союзконтракт инвестмент" является миллиардер Дмитрий Буряк, которого благодаря довольно успешной бизнес-деятельности в сфере распространения БАДов через сетевой маркетинг называют "королем биодобавок".

Попытки застроить участок на ул. Набережно-Крещатицкая, 21 возникали неоднократно. Так, в 2006 году на этой земле планировали соорудить отель к Евро-2012. Однако строительство так и не началось. В 2017 году, правда с учетом также территории на ул. Ильинской, 16 и Волошской, 4, планировали возвести уже не только гостинично-офисный, а и жилой комплекс с подземным паркингом. Согласно проекту, высота зданий достигала 38 метров, а общая площадь застройки составляла 33 тыс. кв. м. Но задуманное застройщиком и в этот раз не воплотилось в жизнь. В частности из-за Минкульта, который был против.

Описание: План застройки исторического квартала на Подоле в 2017 году Источник: facebook.com/olena.yeskina Alt:

В 2018 году строительство на участке только по ул. Набережно-Крещатицкая, 21 в конце-концов началось. Объект получил название ILLINSKY HOUSE.

Описание: Визуализация ILLINSKY HOUSE Источник: illinsky.com Alt:

Заказчиками изначально выступали "Союзконтракт инвестмент" и ООО "Жилой комплекс Ильинский" со статутным капиталом в 900 гривен, которое не имело никаких прав на землю.

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Но все же в 2019 году ООО "Жилой комплекс Ильинский" заменило ООО "Альянс Новобуд", которое путем отчуждения у "Союзконтракт инвестмент" 1/20 участка также стало заказчиком строительства.

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ЖК под прикрытием

Казалось бы, целевое назначение участка, где строят ILLINSKY HOUSE – "для строительства других зданий общественной застройки", который был продан для строительства гостинично-офисного комплекса, должно было стать помехой сооружению ЖК. Но, как известно, все осуществимо, если знать лазейки.

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Так, заказчики решили обойти препятствие несоответствующей для жилого строительства "целевки" путем получения разрешения не на жилой, а на многофункциональный комплекс. Стоит отметить, подобная схема не нова и довольно популярна среди украинских строительных авантюристов.

Но на этом махинации с этой стройкой не заканчиваются, а лишь усугубляются.

Поддельные документы

Требования украинского законодательства в сфере градостроительства создавали заказчикам ILLINSKY HOUSE многочисленные преграды. Так, кроме "целевки" была еще одна, более серьезная проблема. Чтобы построить ЖК с двухуровневым подземным паркингом на территории Центрального историческего ареала, государственного историко-архитектурный заповедника "Древний Киев" и памятника архитектуры местного значения "Культурный слой Подола" – нужно проводить исследования, проходить согласования с различными структурами, собрать уйму разрешений, потратить на это много времени и денег. Но застройщики ILLINSKY HOUSE так заморачиваться не стали и нашли способ полегче – просто подделали справку-разрешение Института археологии НАНУ. Затем на ее основании получили разрешение на проведение земляных работ на охраняемой археологической территории от Министерства культуры Украины. Об этом, в частности, свидетельствует ответ Минкульта на наш запрос.

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Отличились все

Оказалось также, что Департамент архитектуры КГГА выдал исходные данные для проектирования комплекса с нарушением законодательства.

Согласно Генплана Киева, высота зданий в пределах Центрального исторического ареала не должна превышать 27 метров. Однако в выданных застройщику градостроительных условиях и ограничениях (ГУО) предельная допустимая высота – 31,9 м.

Кроме того, земельный участок попадает в зону планировочных ограничений: он находится на подтопляемой территории и входит в санитарно-защитную зону, в которой запрещено строительство жилых объектов. Но в ГУО не указано никаких запретов на этот счёт. О наличии определенных ограничений для застройки нет ни слова.

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Неудивительно, что с таким перечнем нарушений градостроительные условия и ограничения, предоставленные Департаментом КГГА за неизвестные заслуги заказчику, были остановлены решением Госархстройинспекции от 11 ноября 2019 года.

На момент остановки действия, полномочия органов ГАСКа позволяли в дальнейшем отменить этот документ и аннулировать разрешение на строительство. Но здесь на сторону застройщика стал суд. Судья Павел Григорович (который, кстати, был фигурантом уголовного производства в связи с вынесением судом заведомо неправосудного решения по иску Романа Насирова к Государственной фискальной службе Украины) запретил органу архитектурно-строительного контроля отменять градостроительные условия и разрешение. Аргументация суда была железобетонная: во избежание убытков из-за простоя выполнения строительных работ и невыполнение обязательств перед инвесторами и генподрядчиками.

Возможно судью поразило несение заказчиком "многомиллионных затрат (подтверждается указанными выше платежными поручениями)", о чем и говорится в постановлении Окружного административного суда г. Киева.

В любом случае, многомиллионные расходы поразили и апелляционную инстанцию, поскольку обжалование ГАСИ постановления не имело результата.

Злоупотребили властью

С сентября 2019 года все еще открыто уголовное производство в отношении чиновников Департамента градостроительства КГГА и других государственных органов, способствовавших заказчику в застройке земельного участка. Госслужащих обвиняют в том, что они безосновательно, с нарушением всех возможных норм Земельного кодекса и положений Генерального плана Киева предоставляют застройщикам возможность проектировать и вести строительство на земле, которая для этого не предусмотрена.

Кроме того, в мае 2020 года общественная организация "Общественный контроль и порядок" обратилась в суд с иском ко всей братии причастных к этому строительству и потребовала отменить разрешение на сооружение комплекса. Решение по этому делу еще не вынесено.

С застройщиком судились и местные жители. Они требовали страхования застройщиком гражданской ответственности на случай разрушения или повреждения близлежащих домов. Так, судебное разбирательство длилось с 2008 по 2019 год. В результате Подольский суд (через 11 лет) ответил, что жители должны защищать свои интересы по данному делу не в гражданском судопроизводстве, а в административном.

Описание: Ход строительства ILLINSKY HOUSE за 15 сентября 2020 года Источник: illinsky.com Alt:

Бонус – эстетика трассы

Пока местные жители, чьи дома расположены рядом со стройкой, находятся в постоянном напряжении и беспокойстве, как бы стены их жилья не обвалились, продажа квартир в ILLINSKY HOUSE идет полным ходом.

Описание: Скрин Источник: illinsky.com Alt:

Завлекая инвесторов, девелопер Cityconsult Development на сайте комплекса говорит, в частности, что "вид на склоны Днепра из окон квартиры будет радовать своей эстетикой каждый день". По наблюдениям НЕРУХОМІ, виды на Днепр – один из любимых аргументов столичных застройщиков, которым они оперируют в любой непонятной ситуации.

Так и здесь. Дело в том, что участок, где хотят разместить комплекс, расположен в непосредственной близости от оживленной магистрали с эстакадой. Учитывая, что высотность двух домов этого жилого комплекса должна составлять 5 и 8 этажей – жильцы смогут наслаждаться разве что эстетикой трассы и трафика. Подчеркнем, что такой "новый уровень комфорта" предлагают инвесторам комплекса бизнес-класса.

Описание: ILLINSKY HOUSE на карте НЕРУХОМІ Источник: Alt:

Если вы хотите инвестировать ЖК ILLINSKY HOUSE

Отметим, что комплекс на ресурсе НЕРУХОМІ имеет низкий рейтинг – 2.9.

Описание: Рейтинг ILLINSKY HOUSE на НЕРУХОМІ Источник: Alt:

Более подробно с несоответствиями, которые обнаружили эксперты НЕРУХОМІ, можете ознакомиться на странице ЖК ILLINSKY HOUSE, во вкладке Документы.