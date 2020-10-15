ILLINSKY HOUSE на Подоле: тайны новостройки

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Строительству ILLINSKY HOUSE на Подоле, кажется, не в силах помешать никто: ни инспекторы ГАСИ, обнаружившие массу нарушений, ни местные жители, чьи дома "трещат по швам". Суд раз за разом становится на сторону застройщика и не позволяет остановить стройку. Возможно, все дело во влиятельном заказчике комплекса? Ведь как иначе объяснить такую благосклонность Фемиды – непонятно. Сооружение новостройки в исторической местности возле Ильинской церкви неоднозначно настолько, что даже сложно предугадать, чем закончится открытое уголовное дело о поддельных документах.
Что не так с этим строительством – выясняли эксперты НЕРУХОМІ.
Визуализация ILLINSKY HOUSE
illinsky.com
Прежде всего, следует начать с разъяснения того, когда и кому перешла из коммунальной собственности в частную земля, где строят сейчас ILLINSKY HOUSE.
Так, Киевсовет с доброй воли Александра Омельченко продал участок по ул. Набережно-Крещатицкая, 21 дочернему предприятию со 100% иностранной инвестицией "Союзконтракт инвестмент" в 2004 году. По сообщениям СМИ, это предприятие входило в киевскую девелоперскую компанию First Ukrainian Development (FUD), зарегистрированную на кипрском офшоре. Собственником FUD называли российского криминального авторитета, олигарха Михаила Черного, известного в определенных кругах как "Миша-Крыша".
В 2007 году компанию FUD купил австрийский холдинг Petrochemical Gmbh (подконтрольный российским предпринимателям-миллиардерам Якову Голдовскому и Дмитрию Буряку) и переименовал ее в DeVision. Тогда эксперты называли эту сделку самой крупной на украинском рынке недвижимости, оценивая ее в более чем миллиард долларов. Лишь в 2014 году в СМИ появились сообщения о том, что Михаил Черной приобрел "начальный пакет" акций Petrochemical Gmbh еще в 2003 году. То есть, фактически, на момент продажи FUD, он имел в австрийском холдинге долю. Есть ли она у него сейчас – неизвестно. Известно только то, что на данный момент собственником DeVision и "дочки" со 100% иностранной инвестицией "Союзконтракт инвестмент" является миллиардер Дмитрий Буряк, которого благодаря довольно успешной бизнес-деятельности в сфере распространения БАДов через сетевой маркетинг называют "королем биодобавок".
Попытки застроить участок на ул. Набережно-Крещатицкая, 21 возникали неоднократно. Так, в 2006 году на этой земле планировали соорудить отель к Евро-2012. Однако строительство так и не началось. В 2017 году, правда с учетом также территории на ул. Ильинской, 16 и Волошской, 4, планировали возвести уже не только гостинично-офисный, а и жилой комплекс с подземным паркингом. Согласно проекту, высота зданий достигала 38 метров, а общая площадь застройки составляла 33 тыс. кв. м. Но задуманное застройщиком и в этот раз не воплотилось в жизнь. В частности из-за Минкульта, который был против.
План застройки исторического квартала на Подоле в 2017 году
facebook.com/olena.yeskina
В 2018 году строительство на участке только по ул. Набережно-Крещатицкая, 21 в конце-концов началось. Объект получил название ILLINSKY HOUSE.
Визуализация ILLINSKY HOUSE
illinsky.com
Заказчиками изначально выступали "Союзконтракт инвестмент" и ООО "Жилой комплекс Ильинский" со статутным капиталом в 900 гривен, которое не имело никаких прав на землю.
Но все же в 2019 году ООО "Жилой комплекс Ильинский" заменило ООО "Альянс Новобуд", которое путем отчуждения у "Союзконтракт инвестмент" 1/20 участка также стало заказчиком строительства.
Казалось бы, целевое назначение участка, где строят ILLINSKY HOUSE – "для строительства других зданий общественной застройки", который был продан для строительства гостинично-офисного комплекса, должно было стать помехой сооружению ЖК. Но, как известно, все осуществимо, если знать лазейки.
Так, заказчики решили обойти препятствие несоответствующей для жилого строительства "целевки" путем получения разрешения не на жилой, а на многофункциональный комплекс. Стоит отметить, подобная схема не нова и довольно популярна среди украинских строительных авантюристов.
Но на этом махинации с этой стройкой не заканчиваются, а лишь усугубляются.
Требования украинского законодательства в сфере градостроительства создавали заказчикам ILLINSKY HOUSE многочисленные преграды. Так, кроме "целевки" была еще одна, более серьезная проблема. Чтобы построить ЖК с двухуровневым подземным паркингом на территории Центрального историческего ареала, государственного историко-архитектурный заповедника "Древний Киев" и памятника архитектуры местного значения "Культурный слой Подола" – нужно проводить исследования, проходить согласования с различными структурами, собрать уйму разрешений, потратить на это много времени и денег. Но застройщики ILLINSKY HOUSE так заморачиваться не стали и нашли способ полегче – просто подделали справку-разрешение Института археологии НАНУ. Затем на ее основании получили разрешение на проведение земляных работ на охраняемой археологической территории от Министерства культуры Украины. Об этом, в частности, свидетельствует ответ Минкульта на наш запрос.
Оказалось также, что Департамент архитектуры КГГА выдал исходные данные для проектирования комплекса с нарушением законодательства.
Согласно Генплана Киева, высота зданий в пределах Центрального исторического ареала не должна превышать 27 метров. Однако в выданных застройщику градостроительных условиях и ограничениях (ГУО) предельная допустимая высота – 31,9 м.
Кроме того, земельный участок попадает в зону планировочных ограничений: он находится на подтопляемой территории и входит в санитарно-защитную зону, в которой запрещено строительство жилых объектов. Но в ГУО не указано никаких запретов на этот счёт. О наличии определенных ограничений для застройки нет ни слова.
Неудивительно, что с таким перечнем нарушений градостроительные условия и ограничения, предоставленные Департаментом КГГА за неизвестные заслуги заказчику, были остановлены решением Госархстройинспекции от 11 ноября 2019 года.
На момент остановки действия, полномочия органов ГАСКа позволяли в дальнейшем отменить этот документ и аннулировать разрешение на строительство. Но здесь на сторону застройщика стал суд. Судья Павел Григорович (который, кстати, был фигурантом уголовного производства в связи с вынесением судом заведомо неправосудного решения по иску Романа Насирова к Государственной фискальной службе Украины) запретил органу архитектурно-строительного контроля отменять градостроительные условия и разрешение. Аргументация суда была железобетонная: во избежание убытков из-за простоя выполнения строительных работ и невыполнение обязательств перед инвесторами и генподрядчиками.
Возможно судью поразило несение заказчиком "многомиллионных затрат (подтверждается указанными выше платежными поручениями)", о чем и говорится в постановлении Окружного административного суда г. Киева.
В любом случае, многомиллионные расходы поразили и апелляционную инстанцию, поскольку обжалование ГАСИ постановления не имело результата.
С сентября 2019 года все еще открыто уголовное производство в отношении чиновников Департамента градостроительства КГГА и других государственных органов, способствовавших заказчику в застройке земельного участка. Госслужащих обвиняют в том, что они безосновательно, с нарушением всех возможных норм Земельного кодекса и положений Генерального плана Киева предоставляют застройщикам возможность проектировать и вести строительство на земле, которая для этого не предусмотрена.
Кроме того, в мае 2020 года общественная организация "Общественный контроль и порядок" обратилась в суд с иском ко всей братии причастных к этому строительству и потребовала отменить разрешение на сооружение комплекса. Решение по этому делу еще не вынесено.
С застройщиком судились и местные жители. Они требовали страхования застройщиком гражданской ответственности на случай разрушения или повреждения близлежащих домов. Так, судебное разбирательство длилось с 2008 по 2019 год. В результате Подольский суд (через 11 лет) ответил, что жители должны защищать свои интересы по данному делу не в гражданском судопроизводстве, а в административном.
Ход строительства ILLINSKY HOUSE за 15 сентября 2020 года
illinsky.com
Пока местные жители, чьи дома расположены рядом со стройкой, находятся в постоянном напряжении и беспокойстве, как бы стены их жилья не обвалились, продажа квартир в ILLINSKY HOUSE идет полным ходом.
Скрин
illinsky.com
Завлекая инвесторов, девелопер Cityconsult Development на сайте комплекса говорит, в частности, что "вид на склоны Днепра из окон квартиры будет радовать своей эстетикой каждый день". По наблюдениям НЕРУХОМІ, виды на Днепр – один из любимых аргументов столичных застройщиков, которым они оперируют в любой непонятной ситуации.
Так и здесь. Дело в том, что участок, где хотят разместить комплекс, расположен в непосредственной близости от оживленной магистрали с эстакадой. Учитывая, что высотность двух домов этого жилого комплекса должна составлять 5 и 8 этажей – жильцы смогут наслаждаться разве что эстетикой трассы и трафика. Подчеркнем, что такой "новый уровень комфорта" предлагают инвесторам комплекса бизнес-класса.
ILLINSKY HOUSE на карте НЕРУХОМІ
Отметим, что комплекс на ресурсе НЕРУХОМІ имеет низкий рейтинг – 2.9.
Рейтинг ILLINSKY HOUSE на НЕРУХОМІ
Более подробно с несоответствиями, которые обнаружили эксперты НЕРУХОМІ, можете ознакомиться на странице ЖК ILLINSKY HOUSE, во вкладке Документы.
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