Еще один пожар в ЖК от "Интергал-Буд": традиционного горели щитовые

В Киеве утром в пятницу, 28 января, произошел пожар в жилом комплексе Причал 8, который расположен по улице Канальной в Дарницком районе столицы.

Описание: Пожар в ЖК Причал 8 Источник: ДСНС Alt:

Описание: Пожар в ЖК Причал 8 Источник: ДСНС Alt:

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, сообщение об инциденте поступило в 9:52. По прибытию на место происшествия, спасатели обнаружили, что горят щитовые с 13 по 25 этажи. Локализовать пожар удалось в 10:43, а в 10:57 потушить полностью.

Описание: Пожар в ЖК Причал 8 Источник: ДСНС Alt:

Описание: Пожар в ЖК Причал 8 Источник: ДСНС Alt:

Стоит подчеркнуть, что комплекс еще не заселен, поскольку застройщик "Интергал-Буд" не ввел его в эксплуатацию, поэтому жертв удалось избежать.

Как сообщали НЕРУХОМІ, пожар в жилых комплексах от "Интергал-Буд" случаются довольно регулярно. При чем как правило горит электропроводка в коммуникационных шахтах.

В прошлый раз похожий пожар произошел в ЖК Нивки Парк. Тогда спасательной службе пришлось эвакуировать жильцов из квартир. Также пятерых человек пришлось вытаскивать из застрявшего лифта. Застройщик намекнул, что возгорание могло произойти по вине жильцов

Еще один пожар произошел в 2020-м году в ЖК Малахит. В этот раз тоже горели щитовые. В "Интергал-Буд" пообещали создать комиссию, которая изучит вопрос пожарной безопасности, но, как видим, проблему так и не удалось решить.