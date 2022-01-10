Еще один недострой Войцеховского начали отапливать дровами

В Киеве в 16-этажном недостроенном ЖК Кузьминский-2, связанном с аферой Анатолия Войцеховского, в начале отопительного сезона установили котельную. Теперь здание начали отапливать дровами.

Об этом на прошлой неделе написал эксперт по ЖКХ Владимир Гуцул у себя в Facebook.

По его словам, на такой шаг пришлось пойти, поскольку жилой комплекс не был подключен к коммуникациям. Электричество подведено, но жильцы вынуждены платить по промышленным тарифам. "Официально у них централизованного водоснабжения и водоотвода нет. Похоже, стоки сливают либо в реку Сырец, либо в сливную канализацию", - добавил эксперт.

Он также отметил, что жильцы от цен на газ и отопления жильцы дома не зависят. "Для них теперь важным показателем является стоимость дров. Хорошо, что Сырецкий парк рядом", - добавил Гуцул.

НЕРУХОМІ уже ранее писали, в каких нечеловеческих условиях вынуждены жить люди, купившие жилье у Войцеховского. В недостроенном Демеевском квартале отапливаются зимой также дровами, из-за чего здесь регулярно происходят пожары.

Чтобы хоть как-то разобраться с этой проблемой Министерство внутренних дел и Киевская городская госадминистрация взялись за разработку системы упрощенного ввода в эксплуатацию недостроенных жилкомплексов. Однако пока процесс не сдвинулся с мертвой точки. Кроме того, Минрегион разработал проект постановления, касающейся проведения инвентаризации объектов незавершенного жилищного строительства.