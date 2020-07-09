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Эксперты проверили ЖК SEA VIEW. Видео

09.07.2020 - 14:12

Эксперты НЕРУХОМІ совместно с онлайн-сервисом юридической проверки недвижимости Monitor.Estate проанализировали жилой комплекс SEA VIEW.

Они обнаружили, что намерения застройщика БУДОВА строить жилой комплекс в Одессе на Гагаринском плато, 4 не соответствуют целевому назначению земельного участка. Он был предоставлен в аренду заказчику ЧП "ДОФИН" для эксплуатации и обслуживания административного здания, хозяйственных сооружений и благоустройства территории. Подобное нарушение является основанием для расторжения договора аренды и отмене разрешения на выполнение строительных работ. Что, в свою очередь, приведет к отсрочке получения инвесторами имущественных прав.

Отметим, что рейтинг документов ЖК SEA VIEW на ресурсе НЕРУХОМІ составляет всего 2,8 из десяти возможных баллов.

Об этих и других несоответствиях строительства жилого комплекса SEA VIEW, а именно: превышении допустимой высотности, судебных делах и т.п. – смотрите в видео.

Объекты:

ЖК Sea View

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