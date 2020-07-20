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Эксперты проверили ЖК DELREY. Видео

20.07.2020 - 19:07

Эксперты НЕРУХОМІ совместно с онлайн-сервисом юридической проверки недвижимости Monitor.Estate проанализировали жилой комплекс DELREY.

Они выяснили, что в настоящее время заказчик, которым является ООО "Печерская автомобильная компания", имеет право проводить работы по подготовке земельного участка к строительству, но пока не имеет права выполнять непосредственно строительные работы.

Кроме того, действие исходных данных на проектирование застройки земельного участка было приостановлено решением главного инспектора строительного надзора Департамента ГАСК в июле 2019 года до устранения нарушений градостроительного законодательства. Эксперты призывают инвесторов обратить на это внимание, потому как указанное может привести к отсрочке начала строительства.

Отметим, что рейтинг документов ЖК DELREY на ресурсе НЕРУХОМІ составляет всего 2,8 из десяти возможных баллов.

Об этих и других несоответствиях строительства жилого комплекса DELREY – смотрите в видео.

Объекты:

ЖК Delrey

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