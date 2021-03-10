Дело "Дома-монстра на Подоле": застройщик проиграл апелляционный суд

Шестой апелляционный административный суд отказался вводить в эксплуатацию ЖК Подол Престиж по улице Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе Киева, более известный как "Дом-монстр".

Как сообщает UA.Times, соответствующее решение было принято в ходе заседания во вторник, 9 марта.

В суде, представители Госархстройинспекции и Киевсовет говорили о манипуляции со стороны ООО "Патели Лизинг". Так, в судах продолжает рассматриваться иск столичных властей о демонтаже "лишних" этажей, и этот вопрос до сих пор не решен. Несмотря на это, застройщик не оставляет попытки узаконить достройку и ввести в эксплуатацию объект.

В итоге вчерашний суд удовлетворил апелляционную жалобу, но требования ГАСИ и Киевсовета поддержал не полностью. В частности, было отменено решение ОАСК, которым тот обязал ввести "Дом-монстр" в эксплуатацию.

Однако суд обязал ГАСИ повторно рассмотреть обращение компании о выдаче сертификата готовности объекта к эксплуатации. Таким образом, суд фактически вернул спор до начала его решения. Теперь у застройщика появится шанс исправить свою ошибку и допустить инспектора к проверке. Зато ГАСИ получит возможность найти согласования профильного департамента Киевсовета по изменению высотности здания, который последний не выдавал.

Описание: Дело "Дома-монстра" еще не закрыли Источник: 24tv.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, история со строительством ЖК Подол Престиж началась еще в 2005 году, когда КГГА разрешила застройщику возвести дом в исторической части столицы. Изначально, здание должно было быть восьмиэтажным (плюс один подземный этаж), но в 2014 году стало ясно, что застройщик решил сделать дом значительно выше.

Отметим, что Верховный Суд уже возвращал данное дело на рассмотрение апелляционного суда, судьи которого нередко брали самоотвод.