Дело "Дома монстра на Подоле": вместо ГАСИ разрешение должна выдать ГИАГ

В Едином государственном реестре судебных решений обнародовано определение Окружного админсуда Киева от 16 декабря 2021 года которым заменен должник в исполнительном производстве по "дому-монстру на Подоле", а именно ГАСИ на правопреемника – ГИАГ.

Соответствующее решение было обнародовано 13 января.

В документе сообщается, что 8 июля 2021 года судом выдано исполнительное письмо об обязательствах ГАСИ выдать компании "Патели Лизинг" сертификат на объект по ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе города Киева. Как известно, в рамках реформы градостроительства ГАСИ было расформировано в сентябре прошлого года, вместо нее власти запустили новую структуру – ГИАГ.

Описание: ЖК Подол Престиж - он же "Дом монстр на Подоле" Источник: focus.ua Alt:

Представитель застройщика обратился в ОАСК с заявлением, в котором попросил заменить сторону исполнительного производства, что, собственно суд и сделал.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 24 июня суд обязал ГАСИ выдать сертификат готовности для ЖК Подол Престиж, таким образом удовлетворив иск ООО "Патели Лизинг". При этом в решении суда написано, что у застройщика право на земельный участок есть, хотя в реальности его нет. Как сообщалось, земля под "домом монстром" находится в коммунальной собственности.

Здание располагается в самом центре Подола, его архитектура диссонирует с окружающим архитектурно-строительным ансамблем. К тому же строительство велось с нарушениями, в итоге к ЖК Подол Престиж "приклеилось" название "Дом монстр на Подоле".